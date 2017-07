Abuchean a Müller en foro urbano

Con gritos y abucheos comenzó la audiencia pública para hacer observaciones al Programa General de Desarrollo Urbano en Ciudad de México.

Este programa pretende explotar el desarrollo de algunas colonias de la Ciudad, la intervención de otras y el cuidado de algunas colonias más







Hoy, mañana y el viernes, 342 vecinos expondrán más de 800 observaciones ante funcionarios reunidos en la Asamblea Legislativa.







Pero el arranque fue tenso y con reclamos para los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.







Los asistentes abuchearon a la responsable de Medio Ambiente, Tanya Müller, y no permitieron hablar al diputado Raúl Flores, quien buscaba defender a la Secretaria.







"Aquí lo que se está poniendo de manifiesto es la intolerancia, veo que gritan todos al mismo tiempo a la vez, no se puede entablar un diálogo así", reprochó Flores.







Tanya Müller escuchó la presentación y después se retiró.







El diputado Flores acusó al coordinador de Morena, César Cravioto, de incitar a la intolerancia, pues durante su intervención, expreso rechazo al programa.







"Morena dice no al Programa de Desarrollo Urbano porque no creemos que sea la solución que necesita esta Ciudad", había expresado Cravioto.







La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Margarita Martínez Fisher, organizadora del foro, pidió respeto a los asistentes para poder comenzar con las audiencias.







"Creo que tenemos que tener muchísimo respeto, pongamos por encima del enojo el amor que tenemos a la Ciudad y escuchar con empatía", dijo, antes de comenzar con las 10 primeras observaciones.







Aunque más ciudadanos intentaron arrebatar la palabra, después de unos minutos tensos, el foro empezó a desarrollarse normalmente.