La acción de Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), a una mujer mientras lo cuestionaba sobre el matrimonio igualitario refleja intolerancia, afirmó el Frente Orgullo Nacional MX.



Patria Jiménez, vocera del Frente Orgullo Nacional MX, calificó esta conducta como una "acción violenta" y consideró que acciones como ésta favorecen a polarizar la discusión respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo.



"Esta conducta muestra a una persona que está dispuesto a a atacar, a discriminar en contra de la población LGBTTTI, esta persona (Dabdoub) no cambia, ni va a cambiar. Fue una acción violenta que refleja intolerancia. Debería pedir una disculpa pero no creo que la dé", expresó.



La activista señaló que jamás se va a dar un debate serio con Dabdoub sobre los matrimonios igualitarios porque "tiene un discurso que degrada, de burla, en ningún sentido lo tenemos como interlocutor, nosotros lo borramos de la agenda, es una persona con la que no se puede hablar".



En un video que circula en redes sociales, se alcanza a observar que el presidente de ConFamilia, Juan Dabdoub, tapa la boca de una mujer que lo cuestiona sobre el matrimonio homosexual durante una entrevista.



Ante el hecho, la mujer le reclama "usted no puede taparme la boca, no puede callarme", al mismo tiempo que una integrante de ConFamilia le pide se retire del lugar, a lo que responde: "ahí está la prueba de que ustedes aplican violencia y callan. Te parece respeto que te tapen la boca", expresa la mujer.



Algunos de los acompañantes de Dabdoub le solicitan a la denunciante, respetar para que reciba respeto.



Desde el pasado 14 de junio, ConFamilia recorre el país a través de "El Autobús de la Libertad", con la intención de exigir a las autoridades el derecho primario de los padres a educar a sus hijos.