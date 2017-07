Acusan ataque al Sistema Anticorrupción

Desde el ica se ha dirigido un ataque al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con la intención de minar su credibilidad y desacreditar a algunos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), acusó Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas

En entrevista, Morales sostuvo que ha sido el Presidente del Senado, el legislador del Partido Verde, Pablo Escudero, quien ha encabezado esta crítica, al cuestionar a la Comisión de Selección que la misma Cámara alta eligió.







"Claramente hay una intencionalidad política, esa campaña que lanzó Pablo Escudero este fin de semana es completamente absurda y es evidente el sesgo y la manipulación de información que se está haciendo", afirmó.







"¿A qué me refiero?, a que cuestiona al Comité de Selección que ellos mismos eligieron, con los criterios que ellos mismos pusieron y ahora, habla con un sesgo de información sobre posibles fallas en el procedimiento de selección del Comité de Participación Ciudadana".







La activista dijo que los ataques se han centrado en Mariclaire Acosta con la intención de desacreditarla ante el hecho de que ella presidirá el CPC en el 2018, que es un año delicado porque habrá elección presidencial.







"Evidentemente hay actores políticos que están incómodos, se ha querido ahorcar al Comité por diversas vías, no entregándole presupuesto, cuestionando la forma de selección, cuestionando la trayectorias de los propios integrantes, que como sabemos son personas de una reconocida trayectoria en materia de combate a la corrupción", señaló.







El lunes pasado en el seno del Comité Coordinador del SNA, que está integrado por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y Jacqueline Peschard, quien es la que lo preside, refirió Morales, se llevó a cabo una votación en la que se rechazó emitir un exhorto al Presidente Enrique Peña por el caso del espionaje a periodistas y activistas que fue promovido desde el CPC.







"Quizá también no les gustó que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el propio Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, cuestionara la lista de magistrados que fue enviada al Senado para la aprobación de los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.







"Como bien se sabe, ellos van a juzgar las faltas administrativas graves y van a durar en su cargo 10 y 15 años, y quizá no les gustó el que cuestionáramos el que no hubiera rendición de cuentas en los criterios mediante los cuales se integraron estas listas", aseveró.







Este miércoles, la Comisión de Selección del SNA presentará el libro blanco del proceso de selección del CPC, en el cual explican la metodología y los criterios que utilizaron al elegir a los integrantes ciudadanos.