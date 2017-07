Descubren el 'verdadero' Zócalo

Hace 174 años, una plataforma circular terminó siendo el nombre de la Plaza Principal de la Ciudad de México y a partir de una remodelación arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron el zócalo de ese Monumento a la Independencia que se quedó en esbozo y que bautizó la explanada.



El INAH informó a través de un comunicado que resulta significativo que el elemento arquitectónico defina una de las plazas más grandes del mundo. Incluso el Diccionario de la RAE da una definición a la palabra: "plaza principal de una ciudad, especialmente la del Distrito Federal", ahora Ciudad de México.



El equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH ha podido comprobar que el monumento proyectado por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna para conmemorar la Independencia, cuya primera piedra se colocó el 16 de septiembre de 1843, se convirtió en víctima de un México endeudado y convulso.



Desde el pasado 21 de abril, el INAH realiza la supervisión arqueológica del proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Constitución, que contempla la sustitución del piso de concreto y la adecuación de la infraestructura peatonal y urbana por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos trabajos permiten a los arqueólogos bajar sólo 50 centímetros con respecto a la superficie, suficientes para hallar elementos históricos como en este caso.



Fue así que al acercarse al norte del asta bandera, registraron "la sección de una plataforma de planta circular a escasos 30 centímetros de profundidad. Ésta posee 8 metros de diámetro por 28 centímetros de alto, y está rodeada por un patio circular de 3 metros de ancho".



El basamento fue afectado por una excavación hecha a fines del siglo XX para introducir el asta bandera, de ahí que se encuentra seccionado, no obstante, es probable que la banqueta hubiera contado con accesos hacia los cuatro rumbos cardinales.



En 1875, cuando sobre la plataforma (el zócalo) se instaló un quiosco traído de Francia, le fue adosado un murete circular de ladrillos y argamasa, el cual también ha sido registrado.



Los especialistas de la DSA apuntan que conforme a la documentación, se sabe que en 1843 López de Santa Anna quiso aumentar el espacio libre de la Plaza Mayor de la Ciudad de México y para ello mandó derribar el mercado del Parián que ocupaba casi la mitad. Su idea era erigir un Monumento a la Independencia al centro de la explanada y con ese fin se convocó a un concurso con la Academia de San Carlos, resultando ganador el proyecto del arquitecto Enrique Griffon, pero "Su Alteza Serenísima" designó la realización de esta obra a Lorenzo de la Hidalga.



Por una litografía de Pedro Gualdi de 1843 y una carta del escultor Manuel Vilar, se tiene conocimiento que el monumento contaría de un basamento octavado y tendría un héroe de la Independencia, y dentro de este basamento estarán los cuerpos de éstos.



Los arqueólogos indican que en 1983, durante los trabajos de salvamento arqueológico con motivo del proyecto de la Línea 8 del Metro —la cual pretendía cruzar la Plaza de Constitución—, su colega Fernando Miranda y un gran equipo de colaboradores registraron el basamento, pero éste no pudo ser explorado en su totalidad debido a la suspensión de los trabajos que se obtuvo gracias a la movilización ciudadana y del propio INAH.



Los arqueólogos de la DSA se sienten orgullosos de escribir un nuevo capítulo en la historia de este emblemático espacio con el hallazgo del verdadero "Zócalo". Para recordar este hecho, además de una moneda del año en curso que dejarán en el sitio para consignar su excavación, existe la propuesta de instalar una placa conmemorativa.



La Plaza de Constitución no había sido motivo de una remodelación integral desde los tiempos del "Regente de Hierro" del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, a mediados del siglo XX.