Investigan agresión de maestra

Un video difundido en redes sociales mostró cómo una profesora de una primaria de Texcoco agrede física y verbalmente a uno de sus alumnos dentro del salón de clases, al parecer porque el menor no realizó las actividades escolares que le encomendó la mentora.



"¡Vamos a luchar tú y yo eh, vamos a luchar tú y yo eh, a puñetazos hay que luchar tú y yo!", le grita mientras lo golpea, aparentemente, con uno de los propios cuadernos del niño.



En el inicio del video que dura 25 segundos, el pequeño trata de defenderse de la maestra y se observa un forcejeo entre los dos ante la presencia de otros alumnos, quienes ríen por la escena.



"¿Si quieres luchar? ¡A puñetazos verdad!", le pregunta al estudiante. Según las imágenes grabadas por otro de los alumnos con un teléfono celular, La profesora golpea con lo parece un cuaderno en varias ocasiones al niño, a quien le recriminó que "no ha hecho nada y ni siquiera has pegado tu hoja", le grita.



El gobierno del Estado de México condenó los hechos y ordenó que se realice una investigación luego del video que se difundió en las redes sociales.



En un comunicado emitido la noche de este martes, la administración del gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria Federalizada General "Venustiano Carranza" del municipio de Texcoco.



"El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, informa que Marina 'N', profesora de cuadro grado que agredió física y verbalmente a un estudiante, fue puesta a disposición de la Supervisión Escolar zona 15, a fin de proceder conforme a derecho y determinar su situación jurídica", dijo.



Según el gobierno mexiquense, se deberá proceder en cumplimiento al protocolo de actuación de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), instancia que ha solicitado la intervención de la Contraloría Interna y de la Unidad de Asuntos jurídicos de dicho organismo, para que en el ámbito de su competencia procedan a realizar las acciones conducentes.



"A fin de salvaguardar el término del ciclo escolar del grupo, se asignó como docente al profesor José Luis Cruz Antonio, actual subdirector del centro educativo. El miércoles 5 de julio personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México visitará el plantel para desarrollar actividades con los alumnos de cuarto grado y descartar alguna situación similar con el resto de los estudiantes", dio a conocer la administración estatal.



"El gobierno del Estado de México condena cualquier forma de violencia escolar y reitera que este u otro tipo de actos que vulneren la integridad de la comunidad escolar no quedarán impunes", señaló.