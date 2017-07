La acción que tomó Fiscalía de QR por indagatorias contra Roberto Borge

La Fiscalía de Quintana Roo notificó el aseguramiento de 21 predios porque desconoce quiénes son sus propietarios.



El aseguramiento se desprende de las investigaciones que inició la Fiscalía dentro de la investigación FGE/QR/CHE/ESP/12/1/2016 por el remate de predios en reserva naturales del Estado en el sexenio de Roberto Borge, indagatoria también en manos de la PGR.



Desde mediados de junio el gobierno estatal que encabeza Carlos Joaquín González anunció la recuperación de predios malbaratados por el ex Gobernador Borge, entre ellos al menos 25 ubicados en las reservas naturales del Estado, que motivaron la orden de aprehensión con la que fue detenido en Panamá.



Borge está involucrado en operaciones inmobiliarias ilícitas, además de la compraventa, a precios subvaluados, en las que están vinculados su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario metalúrgico; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún, y Jorge Luis Cárdenas Bazán.



Entre los predios vendidos a familiares y amigos de Borge se encuentran 60 por ciento de las reservas naturales de Puerto Morelos y 52 por ciento de las de Playa del Carmen, así como 36 por ciento de las localizadas en Cancún.



La notificación de aseguramiento de los 21 predios por parte de la Fiscalía fue dada a conocer a través del Diario Oficial de Quintana Roo y se detalla que cinco están asentados en Othón P. Blanco, dos en Playa del Carmen, cinco en Tulum, seis en Cozumel, uno en Islas Mujeres; y dos más en Cancún, se indica en el documento oficial.



"Se les hace del conocimiento a los interesados o representantes legales, que deberán abstenerse de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, y de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de 90 días naturales siguientes a la notificación, los bienes causarán abandono en favor de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo o de las entidades según corresponde", notificó el fiscal del Ministerio Público, Luis Artemio García Báez.



En agosto de 2016, el organismo no gubernamental Somos Tus Ojos solicitó un juicio político contra el ex Mandatario por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios patrimonio del Estado, causando un quebranto al erario de mil 99 millones 492 mil 370 pesos.



"El cálculo del quebranto al erario se hizo con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales, así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real", señaló la organización.



La Administración de Carlos Joaquín retomó las denuncias y señaló que se trata de 95 millones de metros cuadrados del patrimonio de Quintana Roo, equivalentes a la superficie de la zona hotelera de Cancún multiplicada por seis.



Según informes de allegados al caso, la Fiscalía de Quintana Roo avisó a la PGR de otras presuntas ventas ilegales de predios del patrimonio del estado a precios que iban de 1 a 6% de su valor comercial.