Ni siquiera acaba refinería y exige $16 millones

La constructora brasileña Odebrecht, compañía involucrada en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, negocia con Pemex el pago de 16 millones 685 mil dólares adicionales por un contrato que obtuvo en 2014 para modernizar la refinería de Salamanca, Guanajuato, y que ni siquiera ha terminado.



El monto de la reclamación equivale a 300 millones de pesos, al tipo de cambio actual, reveló una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI).



El contrato “Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca” fue asignado en forma directa el 24 de noviembre de 2014 a un consorcio encabezado por Constructora Norberto Obedrecht SA, por un monto de 85 millones 251 mil dólares, equivalente a 1,184 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces.



En el contrato se estableció como fecha de conclusión de la obra el 18 de noviembre de 2015, pero Odebrecht no cumplió. Al cierre de 2015 se había ejercido apenas el 23% del presupuesto para la obra, de acuerdo con una revisión al contrato que efectuó la Auditoría Superior de la Federación.



Pemex otorgó una ampliación de 120 días naturales, hasta el 17 de marzo de 2016, pero la obra no pudo terminarse, pues fue suspendida en marzo de 2016, según reportó Pemex a sus inversionistas en un informe entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



El contrato tiene un avance del 98% y “se encuentra suspendido temporalmente por falta de recursos”, refiere el informe fechado el 27 de abril de 2017.



Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consultó a Pemex, pero al cierre de la edición no hubo respuesta, señaló el reporte.