Polémica por spot de Tabasco con bebé gigante

Internautas criticaron el video que la Secretaría de Salud en Tabasco subió a su cuenta de Facebook para prevenir el embarazo adolescente, pues aparecen dos jóvenes y un bebé de gran tamaño.



El material busca prevenir a los adolescentes de una situación similar; sin embargo, algunos consideraron que el video "no se parece en nada a la realidad".



El video inicia con el llanto de un bebé, luego una mamá se levanta en la madrugada para alimentar al "gran bebé", el cual eructa y vomita encima del supuesto padre.



Además, aparece una frase que dice: "Cuando llega un bebé todo es diferente y más si no estás en edad de ser padre, que algo tan hermoso no se convierta en una carga. Todo a su tiempo, todavía estas muy chico para algo tan grande".



Finalmente, en el video invitan a los jóvenes a acudir a las clínicas de la secretaría de salud estatales o al DIF de su localidad.



Tras el video, decenas de personas criticaron el video en redes sociales.



Algunos consideran que "la grabación es demasiado drástica" o "este video no se parece a la realidad".



Incluso dijeron que "ponen los momentos difíciles, pero no los buenos momentos" o "este tipo de mensajes muestran la responsabilidad como el problema.... y al no atacar el problema real, los chicos siguen teniendo sexo", mencionó otra persona por medio de su cuenta de Facebook.