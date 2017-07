Condicionan inscripción en el SABES

Padres de familia acusaron que en el videobachillerato SABES Santa María, ubicado en la colonia Villas de los Arcos, se condiciona la inscripción al pago de la cuota que solicita la mesa directiva.





Explicaron que previo a salir de vacaciones, en el plantel se solicitaba a los padres de familia que hicieran un pago de 600 pesos a la cuenta de la mesa directiva, de lo contrario no les darían el número de cuenta para depositar los 875 pesos de la inscripción.





“Fueron muy exigentes, no querían ceder, no había criterio de estas personas; yo les dije que ahorita no completaba, que si podía traerles una parte y luego la otra, y me dijeron que no, de ahí nada más no los saqué, no quisieron. Pues tuve que conseguir para ir a pagar la dichosa cuota y luego pagar la inscripción de mi muchacho”, dijo un padre de familia que prefirió el anonimato.





Otro de los afectados indicó que la mesa directiva está respaldada por docentes y personal de la institución que avala los cobros, aunque está establecido que la inscripción de los alumnos no debe estar condicionada a las cuotas de las mesas directivas.





Agregaron que los padres de familia que no pudieron hacer el pago a la mesa directiva, fueron citados el próximo 11 de julio, pero no se sabe con qué propósito.





De vacaciones

am acudió ayer al plantel ubicado en la colonia Villas de los Arcos, para conocer la postura de las autoridades educativas y mesa directiva al respecto, pero no había personal porque al parecer salieron de vacaciones, como indicaron albañiles que trabajan en la obra.

El videobachilletato continúa en construcción, aunque ya hay un edificio listo que es donde toman clases los grupos actuales; el plantel completo estará terminado para el ciclo escolar 2018-2019, de acuerdo con el director general de la institución, Alejandro Carretero Carretero, en una declaración pasada.