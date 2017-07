Ni calles enrejadas detienen robos

Ni las rejas colocadas en la colonia Álamos Oriente detienen los robos a casa habitación. Ayer por la mañana, uno más dañó a los vecinos.

De acuerdo con el comité de colonos, desde hace un mes que se instalaron las rejas, se han reportado tres robos en las calles de la misma.

El último fue ayer por la mañana, en la calle Cardenal, una de las dos que Desarrollo Urbano municipal no autorizó enrejar.





Los vecinos reportaron que ladrones ingresaron a un domicilio y robaron aparatos electrónicos, celulares, joyas, dinero y hasta cámaras de vigilancia que acababan de ser instaladas.





Incluso, tuvieron que llegar paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar a los habitantes de la casa, pues fueron golpeados por los delincuentes.





La presidenta de la colonia, Elizabeth Ortiz Monroy, informó que pese a que los robos han disminuido como consecuencia de la instalación de rejas, aún se dan.





Pero, debido a que un grupo de vecinos inconformes interpuso un amparo, la colocación se detuvo, y no se cerró en su totalidad.





“Quiero que vea el Secretario de Seguridad, que nosotros no somos delincuentes, somos gente de trabajo, no podemos estar pasando por esta situación y que el señor y el Alcalde digan que no pasa nada”, expresó.

“Y los que no quien que se coloquen las rejas, yo creo que necesitarán verse en una situación como la de hoy (ayer) para que entiendan que no es a capricho de nosotros, es simplemente querer llegar al hogar y sentirse seguro. Sabemos que las rejas no vana frenar la delincuencia”.

Agregó que para solucionar el problema de la inseguridad, el Municipio debe hacer su trabajo junto con el gobierno estatal.