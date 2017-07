El agua se filtra en la arena, dejando rastros de espuma blanca que gorgotea hundiéndose y finalmente desaparece, justo antes de que llegue otra ola y otra y otra más y así hasta el infinito.



Con un cielo de fondo que cambia sus colores, bajo un sol que no frena su recorrido. En eso se resume todo, pienso, en filtrar, asimilar antes de que llegue la nueva prueba, el nuevo suceso, la nueva enseñanza. Y en dejar ir, como se van las olas.



Agua eterna a la que no contengo ni con mis brazos ni con la vista. Cuántas veces aferré un puño de arena entre las manos, escurriéndose con habilidad, escapando, y yo solo me quedé con su calidez y su textura, que aún puedo si lo deseo, volver a sentir porque se almacenó en mi piel; como se guardó el viento, los besos, los rayos del sol, y solo eso es mío, en el momento que lo siento y lo percibo, luego lo recuerdo y evoco para tenerlo todo.



Yo poseo vivencias buenas y malas, paisajes, caras, palabras, personas. Las he asimilado con mi corazón como un filtro para que no hagan daño, dejándolas lisas como una piedra de cantos pulidos, de tanto pensarlas, tanto que ahora relumbran como un destello, cada vez que yo lo quiero.



Porque no hay ponzoña que perdure tanto, y aquello que daña se absorbe, se filtra perdiendo su mal y solo deja una enseñanza buena; así aprendí a dejar ir como se va el sol por el cielo, como se van los meses, como cambian nuestra apariencia y nuestras vidas, alejándose como papeles de colores que vuelan con las ráfagas de aire, brincando, tomando altura, alejándose de mis manos por tratar de detenerla.



Y es que nadie ha podido detener el tiempo. Yo solo lo observo caminar conmigo, lo veo por el rabillo del ojo, siguiendo atento cada paso que doy por la acera, escuchando cada una de mis palabras, cada mirada, cada respiro.



Quiero ser como esa agua inquieta y perdurar en tu memoria en una vivencia, sin que se ocupen filtros. Poder quedarme en tu pensamiento sin causarte daño, rasgando tu memoria con reproches. Deseo que mi recuerdo te alegre y te dé el refugio que necesites, que no necesites filtros y que de entre tantos seres que pasaron por tu vida en esta tierra, te puedas sonreír cuando nombres el mío.

S.A.L.