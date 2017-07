'Echan' a Montero de telenovela de Televisa

Compartir el protagónico masculino con Mane de la Parra e interpretar uno de los temas de la telenovela El Vuelo de la Victoria no fue suficiente para que Pablo Montero llegara a las grabaciones.



De acuerdo con la productora ejecutiva, Nathalie Lartilleux, el actor estaba advertido desde que fue convocado para formar parte del elenco.



"A Pablo, cuando lo contraté, le dije: 'te doy esta oportunidad porque creo que la gente se puede caer y se puede levantar', pero sí le dije que si a la primera me fallaba, no iba a poder echar marcha atrás", detalló la productora en entrevista durante un recorrido por la locación en la Hacienda Vista Hermosa, en Morelos.



Lartilleux contó cómo un día, a las 8:00 horas, con 30 escenas en llamado, el elenco listo, los sets armados y el equipo de producción preparado, Montero le llamó por teléfono para decirle que no podía ir.



"Me dijo que ni siquiera iba a llegar, no hizo el esfuerzo por llegar. Me falló, pero creo que fue a tiempo, porque ya todo mundo estaba muy metido en su personaje, entonces me iba a seguir fallando y repetir escenas y todo hubiera estado fatal".



Por eso, la productora llamó a Andrés Palacios como sustituto, quien se sumó sin dudarlo.



Su primer día, contó Palacios, improvisó una escena de amor con la protagonista, Paulina Goto, a quien no conocía.



"Me dijeron del personaje de una manera muy exprés, pero al mismo tiempo de una manera muy eficiente, me sentí muy bien", recordó el actor, quien formará parte de un triángulo amoroso con Goto y De la Parra.



La telenovela, que estrena el lunes por Las Estrellas, enaltece el amor y la libertad, por medio de la historia de la protagonista, que quiere triunfar como atleta y participar en unos Juegos Olímpicos.