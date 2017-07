Ex de Cristian Castro sólo sufre por el calor... no por él

La violinista Carol Victoria Urbán aseguró que prefiere no hablar sobre su reciente divorcio de Cristian Castro.



"Sigo en Europa (aquí vivo desde hace más de una década), continuando con mis actividades musicales, finalizando mi maestría y muriéndome de calor", fue lo único que declaró la concertista, quien radica en Italia, al ser contactada por REFORMA.



Urbán se casó por lo civil el 23 de mayo con el primogénito de Verónica Castro y su unión sólo duró 28 días.



Cristian Castro confirmó en una entrevista al programa de televisión argentino El Diario de Mariana su separación de Carol Victoria y aseguró que no se conocían lo suficiente.



El cantante pidió matrimonio a la violinista el 5 de mayo, con un anuncio en la portada de la sección Gente, de REFORMA, a cinco meses de salir. Días después entregó el anillo de compromiso en un palenque que ofreció en Mexicali.



La ex pareja se conoció en un concierto en julio de 2016 y comenzaron a salir a principios de este año.



Entre sus planes estaba realizar la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe a principios de 2018.