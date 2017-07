De México al porto, el jugador de la cantera de Torreón

Dio sus primeros pasos en las Chivas, pero es tan santista como Jared Borgetti.

Junior Joao Maleck está listo para iniciar su aventura con el Porto y aunque el delantero estuvo un par de años en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, se considera hecho en la cantera de Torreón.

"Estuve en Chivas dos años y era muy joven, no puedo considerar que estuve a nivel profesional con ellos, realmente de donde me considero que soy canterano y que quiero mucho a ese equipo es el Santos, porque no solamente me formó como jugador, sino también como persona, estoy muy agradecido porque gracias a ellos voy al Porto", expresó el delantero tapatío.

Para los entrenadores de las Chivas fue su falta de dinámica la que no le dio para seguir en el Rebaño. El ahora técnico de Chivas Premier, Javier Robles, decidió cortarlo del proceso y enviarlo a la escuela de La Gigantera, de donde terminó por marcharse en busca de otra oportunidad.

"Me dijeron que por cuestiones de dinámica, pero igual antes estaba chavo, puede ser que sí, no era tan explosivo como hoy, pero por la genética y por lo que traigo, yo siento que me desarrollé muy rápido ahora que llegué a Santos, es una de mis principales características", detalló.

Lejos de caer en depresión por no continuar dentro del equipo más popular del País, lo tomó como una lección y se trazó triunfar en el futbol mexicano, apoyado siempre por su madre, Marta Robles.

"Por algo pasan las cosas, si me preguntas si tengo algo en contra Chivas, pues no, es una gran institución y también estoy agradecido porque gracias a eso me hicieron esforzarme más y ahora estoy contento.

"Aún me acuerdo de ese día que le dije a mi mamá que no me iba a dar por vencido, que tenía las condiciones de brillar en otro club y eso lo tomé de manera positiva".

Comparó su caso con el de Héctor Moreno, quien vivió algo similar, al no encajar en la estructura del Atlas.

"Ahora, si te cierran las puertas, puedes ir a otro lado. Por ejemplo, está Héctor Moreno, ahora que lo compró la Roma me enteré de que fue a probarse al Atlas, que no jugó y lo desecharon. Me quedó marcado que él dijo que quería dejar el futbol y su mamá lo motivó para que siguiera, va a Pumas, lo compran en Europa y ahora es el mejor central que tiene México", indicó.

Luego de ser cortado de las Chivas, Malek estuvo entrenando con el Toluca, pero nunca lo integraron a los equipos de Fuerzas Básicas, por lo que pidió salir y encontró un lugar para desarrollar su talento en el equipo de Tercera de Marco Fabián.

Ahí, los visores del Santos se interesaron en él y lo llevaron a su estructura, en donde jugó para la Sub 17 y Sub 20 antes de que el Porto lo contratara.

De padre camerunés con nacionalidad francesa, Maleck ha sido parte del proceso de Selecciones menores de México y piensa seguir hasta llegar a la mayor.

"Mi principal objetivo es ir allá, debutar lo antes posible con el primer equipo, jugar Champions y que la Selección mayor de México me tome en cuenta. Esos son mis principales objetivos", enlistó.