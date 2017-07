Desconocen regidores procedimiento de licitación de luminarias

Regidores integrantes de la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento leonés rechazaron que se les tenga al tanto del procedimiento de licitación de las luminarias para el sistema de alumbrado público.

En entrevista con medios, el pasado miércoles, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván adelantó que los regidores de esta comisión serán parte del comité de vigilancia que estaría al tanto del proceso para adquirir las nuevas luminarias.

Sin embargo, esta mañana, después de una sesión ordinaria de la Comisión de Obra, sus integrantes Federico Zermeño Padilla, Norma López Zúñiga y Carlos Medina Plascencia, negaron tener conocimiento del avance de este proceso, o incluso del presupuesto máximo que se dispondrá para el mismo,

“No sé nada, no he participado nada. Ahorita lo único que puedo declarar es que no sé nada. Voy a tener que evaluar mi participación”, señaló Zermeño Padilla ante los representantes de medios.

“Hemos visto la información en lo que han publicado ustedes (medios) y lo que nos han proporcionado de manera informal algunos de los que han participado en esa licitación y yo creo que si se requiere que la revisemos y tengamos cuidado con ella”, añadió el síndico Carlos Medina Plascencia.

La priista López Zúñiga señaló que tiene información que obtuvo por solicitud directa hecha por ella ante los señalamientos que hay por parte de participantes en el proceso. “está muy consciente que estamos como espectadores mas no somos parte, ni el nos hizo parte y solamente de forma unilateral es como están decidiendo todo”, expuso.