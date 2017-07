Provoca tensión paso de autobús 'de la familia'

Después de una hora de tensión al pie del Arco de la Calzada, finalmente el autobús de la libertad del Consejo Mexicano por la Familia no pudo detenerse para su mitin en este punto del Centro Histórico de León.



El arribo de este vehículo se tenía programado para las 5:30 de la tarde, sin embargo, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ de diferentes puntos de Guanajuato que se reunieron en este monumento impidieron la llegada del autobús a este punto.



En el lugar también estaban reunidos algunos simpatizantes del Consejo Mexicano por la familia que esperaban la llegada en este autobús del presidente de dicha organización, Juan Dabdoub.



Algunos miembros de ambos grupos entraron en tensión con algunos empujones, pero finalmente se acordó permitir el paso del vehículo que no se detuvo en el Arco de la Calzada con lo que no se llevó a cabo el acto anunciado desde hace algunos días.