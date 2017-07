*** DIEGO Y EL TIEMPO



Al secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez, el “delfín” del Gobernador para sucederlo en 2018, le queda poco tiempo para dejar el cargo y subirse al ring de la contienda interna.



* PORTAL E INDICADORES



Pero antes de irse Diego tiene pendientes que urge sacar. Uno es el nuevo portal que transparente la información de “Impulso Social” y otro la aplicación de los indicadores que evalúen la estrategia.



* POR ANUNCIARLOS



En la Glosa del V Informe ante diputados, en marzo, se presumió el portal, y en abril el Observatorio Académico aprobó los 18 indicadores para medir Impulso Social. Esperan que eso lo anuncie Miguel Márquez.

***DIEGO Y ÉCTOR



El martes y miércoles el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, aprovechó la tarde-noche para agitar las aguas partidistas en León acompañado del ‘pastor’ de los diputados locales, Éctor Jaime Ramírez; ambos sostuvieron encuentros con la militancia de los distritos electorales locales IV y VI.



*FLOR QUE LE PONEN



Diego no ocultó que el médico-político le parece una “excelente opción para la Alcaldía”. Fueron cuidadosos en sus mensajes, no pidieron respaldos para nadie, pero sí abrieron su baraja en León. Éctor Jaime “flor que le ponen no se la quita”, pero su corazoncito está en ser el candidato al Senado, otra opción es la de la Alcaldía y una más es la de repetir en su distrito local donde el PAN es dominante.



*BLOQUE ANTI-SHEFFIELD



La realidad es que saben que el diputado federal Ricardo Sheffield ya se les adelantó y está encarrerado en buscar la candidatura, eso sí que les movió el tapete para cerrar filas como equipo y hacerle frente.



*HÉCTOR, COMPLICADO



Al alcalde Héctor López lo quieren de su lado, y esperan que defina si le interesa la reelección, pero entre ellos comentan que esa opción la perciben complicada por el desgaste natural de ejercer el poder. Pero hay que esperar la última palabra del gobernador Márquez y su ‘lista de favoritos’ al 2018, por lo pronto hoy acompaña a Héctor en una gira para entregar obras en zona urbana, rural y con empresarios.



*ALEJANDRA, LISTA



Pero la figura de Éctor Jaime puede ser también una ‘finta’ en el juego político por la Alcaldía y empujar por que sea una mujer la candidata, y ahí colocar a la diputada federal Alejandra Gutiérrez, a quien Sheffield Padilla no se le tiraría ‘a la yugular’ pues fue tesorera el último tramo de su trienio.



*BÁRBARA VS. DIEGO



Ya lo hizo el PRI en Guanajuato y ayer la diputada federal Bárbara Botello presentó en la PGR una denuncia penal en contra de Diego Sinhué por el posible uso de recursos públicos con un fin distinto.

***‘PALO’ A DIPUTADOS



La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los juicios ciudadanos promovidos por legisladores de oposición en el Congreso de Guanajuato en contra de la resolución de la Mesa Directiva que les disminuyó cinco días de la dieta parlamentaria, luego de salirse de la sesión del Pleno del 11 de mayo molestos por el trámite que se le daba a una iniciativa.



*SE QUEDAN SIN DIETA



Los 13 diputados inconformes alegaron que se violaba su derecho al desempeño del cargo, pero el TEPJF resolvió que no afecta la esfera de derechos político-electorales, pues aun cuando la decisión afecta la remuneración que perciben por el cargo que desempeñan, derecho inherente a su ejercicio, se trata de sanciones administrativas derivadas de la falta de cumplimiento a las obligaciones. A pagar.







***OMBUDSMAN EN CONGRESO



El ombudsman en Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, estuvo en el Congreso del Estado a invitación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en una mesa de análisis sobre la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.



*LEY DE PERIODISTAS



Ya recordará usted que hace más de un mes a la iniciativa que ya estaba por subir a Pleno para su votación de última hora le pusieron reversa ante la presión del gremio periodístico, pero sobre todo por un oficio que le hizo llegar Raúl Montero en que les advertía las inconstitucionales del dictamen previsto. Ahora empieza de nuevo el análisis sobre las diferentes propuestas que hay sobre la mesa.



*PONERSE A ESTUDIAR



El Procurador entregó a la presidenta de la Comisión, la priísta irapuatense Irma Leticia González, documentos de unas tres mil páginas de criterios jurídicos y estándares internacionales sobre el tema. Pero su chamba no termina ahí, tendrá que acompañar a los diputados hasta tener una ley que sirva.

***MUERTE POLÉMICA



La Procuraduría de Derechos Humanos ya intervino también en el caso de la muerte del joven deportista Jesús Solís en las inmediaciones del estadio de beisbol Domingo Santana. Le requirió informes sobre el hecho a Protección Civil y a la Comisión Municipal del Deporte (Comude). También contactó a la mamá del joven para ofrecerle atención psicológica y gestionar que se le brinde un asesor jurídico.



*INTERVIENE DH



Protección Civil descartó que se trate de una descarga eléctrica por un cable suelto pues no tenía quemaduras, y que la confusión se dio porque el 911 tomó reportes ciudadanos que hablaban de un “electrocutado”, pero fue un infarto. De cualquier manera será fundamental que se investigue y se aclare qué fue lo que pasó.

***CONCAMIN, CIERRA FILAS



Los capitanes de Concamin Bajío, que comanda Ricardo Alaniz, tuvieron encerrona ayer y no faltó nadie. Como adelantamos hablaron del desplegado que publicaran la semana pasada en apoyo al Municipio de León por reponer el fallo de la licitación del servicio de recolección de basura, y dejar fuera a Red Recolector. Y es que no a todos les gustó ese reconocimiento a la autoridad municipal.



*APLAUDIR O CRITICAR



Cada uno dio su punto de vista, dejaron claro que las decisiones se toman por mayoría, y se respetan. En lo general no salieron chispas y sí coincidieron en aprender del tema y salir unidos, punto final. Lo que sí es más de uno opina que la Concamin debe asumir un papel más crítico ante las autoridades.