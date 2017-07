Le conceden perdón por atropello para asistir a funeral de su bebé

Francisco Ernesto Servín, detenido por el atropello y muerte de un ciclista, gracias a la generosidad de la familia de la víctima podrá despedir a su hija en el panteón.



Familiares de Raúl Chía le otorgaron el perdón y esto le permitirá acudir al funeral de su bebé de un año cinco meses, fallecida por ahogamiento en su casa en la comunidad San Judas la tarde del martes.



La investigación continuará, pero autoridades informaron que ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación del daño.



El hombre iba a estar durante 48 horas bajo investigación ministerial por presuntamente causar la muerte de Raúl, a quien atropelló cuando acudía al hospital para ver a su hija.



Valentina, de un año cinco meses, falleció en una clínica del IMSS a donde familiares la llevaron inerte cuando la descubrieron sumergida en una tina con agua.

‘¡No pude hacer nada!’

“¡No alcancé a encontrarla a tiempo, no pude hacer nada!”, gritó ayer Paulina cuando vio llegar el pequeño féretro donde descansaba Valentina, su bebé.



A una casa del barrio El Coecillo acudieron familiares y amigos de la familia Servín Rangel para acompañarla en el dolor por la tragedia.



A las 5 de la tarde del martes Paulina, de 23 años, se encontraba en casa con su hija, sus suegros y su cuñada.



Cada uno estaba en una recámara, Paulina hacía la limpieza y desde lejos le cantaba a su hija.



Después de varios minutos dejaron de escuchar las risas de la niña, sus familiares supusieron que estaría como siempre, jugando con el agua.



“Le encantaba el agua, jugar en las tinas... mojarse era lo que más le gustaba”, platicó la tía de la bebé.



Sin embargo el silencio de Valentina duraba ya mucho y su mamá comenzó a llamarla. Ella no respondió.



Paulina entonces la buscó, cada vez más y más angustiada.



“Me tocó a mí (en la puerta de la recámara) y le dije que yo no la tenía, la buscó y buscó hasta que escuchamos sus gritos”, recordó la joven tía.



Paulina por fin encontró a su bebé, pero tenía la cabeza y el tórax dentro de una tina con agua.



“Salimos a ver por qué los gritos y no paraba de gritar, la tenía en sus brazos y ella (la bebé), no se movía”, platicó la joven.



Abrazada de su hija, Paulina subió al auto de la familia para llevarla a un hospital.



“Nos fuimos pronto, pero cuando llegamos al hospital mi niña ya no estaba viva”, dijo la tía.



En el camino llamaron a Francisco Ernesto y le hicieron saber del accidente.



“Estaba en su trabajo y vino hasta la casa, de ahí se fue hacia el hospital y luego pasó ese otro accidente”.



El joven subió a su auto Jetta blanco y condujo hacia la carretera León-Cuerámaro, buscaba llegar pronto a la T-21 del IMSS para ver a su hija.



Apenas tomó el bulevar Hermanos Aldama aprovechó que no había tráfico para pisar el acelerador, pero en el cruce con la calle Restauradores embistió a un ciclista.



Francisco estaba desesperado por ver a su pequeña hija y no se detuvo.



Elementos de Tránsito Municipal lo siguieron y lo detuvieron en la calle Oleoducto, en la colonia Ciudad Industrial.



En el lugar del accidente paramédicos revisaron a Raúl Chía Hernández, de 37 años, pero había fallecido.



En el Servicio Médico Forense fue reconocido por su papá, José, y su hermano Vicente.



Raúl tenía poco de haber terminado su turno en el trabajo y se dirigía a su casa, en la colonia Santa Lucía; según sus familiares era cargador, aunque no precisaron en dónde laboraba.



Autoridades aún investigan quién fue el culpable de este accidente.

Perdonan al papá







Al igual que la pequeña Valentina, Raúl fue entregado ayer a sus familiares.



Ayer por la tarde éstos otorgaron el perdón a Francisco para que se reuniera con su esposa y lloraran juntos la muerte de su bebé.



Francisco Ernesto continuará bajo investigación del Ministerio Público a fin de resolver si es responsable del accidente que cobró la vida del ciclista.



“El abogado quedó de ayudarnos, esperamos que nos puedan resolver a favor”, platicó la hermana de Francisco.



Hoy los cuerpos de Valentina y Raúl, víctimas de la misma tragedia, serán sepultados en diferentes panteones.