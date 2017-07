Se renueva Apimex

Con ocho líneas estratégicas de trabajo, ayer Daniel Tavares Romero rindió protesta como nuevo presidente de la Asociación de Empresas Industriales de México (APIMEX) para el periodo 2017-2018.



La propuesta de trabajo de Tavares Romero se concentra en el fortalecimiento y competitividad de los asociados, respaldando la diversificación de la industria en defensa del sector.



En su mensaje, invitó a los integrantes del sector de proveeduría a colaborar con el consejo de APIMEX a fin de poder concretar la propuesta de trabajo que presentó.



“Sé que el camino no es fácil, pero a través de cada colaborador, equipo de trabajo y empresa, demos frutos efectivos que traerán progreso para las empresas”.



Destacó que la llegada de nuevas empresas a Guanajuato genera importantes oportunidades de desarrollo y fuentes de empleo en beneficio de la industria. De ahí la importancia de apostar por la “carta más fuerte” que es su laboratorio de moda.



Una de sus prioridades será pugnar por una competencia justa, manteniendo su posición ante las autoridades para frenar importaciones, evitando el proteccionismo.



El nuevo presidente de APIMEX agradeció el apoyo de su familia al tomar esta decisión, y al presidente saliente, Manuel Muñoz, le reconoció su esfuerzo y dedicación en beneficio de la Asociación.



De igual forma, refrendó su compromiso con las autoridades para dar continuidad al trabajo de la asociación. “Seguiremos trabajando por esta industria, que tanto nos gusta”.



Destaca Gobernador avances

“No se hicieron chiquitos ante temas globales, aprovecharon los desafíos”, dijo el gobernador Miguel Márquez al tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo.



El mandatario estatal destacó el trabajo realizado por el presidente saliente reconociendo la responsabilidad del cargo.



“Cuentan con el gobierno por el bien de sector”, les dijo, y los invitó a que se sigan escribiendo historias de éxito en Guanajuato de un sector que va más allá del carácter regional.

Reconocen a empresarios

Como parte de la toma de protesta, la asociación entregó un par de galardones a las empresas que han mantenido un desempeño productivo, ejemplar y exitoso, lo que representa un estímulo para el sector.



La empresa Lefarc, representada por Luis Ernesto Collazo Orozco, recibió el galardón Mundo Anpic. A nombre de todos los colaboradores de Lefacr, Collazo Orozco agradeció el reconocimiento y lo compartió con su familia que ha sido un pilar para afrontar los retos de su labor empresarial.



El premio Mérito Apimex se entregó a la empresa Rímini, por ser un líder responsable que influye positivamente en el sector.



Su director, Valer Colombo Valsecci, agradeció a los consejeros de la asociación y a su familia.



“Le debo un agradecimiento a mucha gente, que me recibieron como un amigo. Hace 18 años me invitaron en Anpic, nunca me imaginé este premio”, dijo, y recordó que cuando llegó al país no hablaba español.

Líneas de trabajo:

1.Ser vínculo que impulse a los asociados para diversificarse.

2.Tener una proveeduría industrial sólida y competitiva.

3.Generar mayor competitividad de los asociados y miembros.

4.Capacitación al interior de las empresas para el capital humano.

5.Fortalecer Anpic como el principal foro de negocios del sector.

6.Identificar las necesidades de las empresas para su desarrollo.

7.Ofrecer opciones de fondos públicos para los asociados.

8.Continuar con la defensa de la proveeduría.

Consejo Directivo:

Eduardo López Cueva, Vicepresidente Secretario

Juan Carlos Cashat,

Vicepresidente Tesorero

Gerardo González R.,

Vicepresidente Calzado, Textil y Mueble

Juan José Lozano Usabiaga,

Vicepresidente nuevos sectores

Fabián Orozco Obregón, Vicepresidente Asociados Miembros y Promoción

Carlos M. Iñigo,

Vicepresidente Desarrollo Geográfico

