Transmiten su pasión por la danza

Luego de semanas de preparación, los bailarines de la academia del estudio profesional de danza CuBallet mostraron sus mejores pasos.

Los poco más de 50 alumnos cerraron su curso con la presentación de una serie de coreografías, en el Teatro Manuel Doblado.

Las más pequeñas abrieron la pista con sus pasos de ballet para dar paso al grupo de danzantes de nivel avanzado, quienes cautivaron a los asistentes con sus elegantes y delicados pasos al compás de la obertura de "Giselle", del compositor francés Adolphe Adam.

Con movimientos al estilo tahitiano, modernos pasos de jazz, ballet y tap, los bailarines de la escuela, dirigida Luis Orlando Castro, continuaron el programa.

Las invitadas especiales de la noche, alumnas del segundo año de la escuela "George Berard", del Instituto Cultural de Aguascalientes, sorprendieron al público con un número de danza húngara.

Luz Ricalde y Daniel Gómez unieron su pasión por el arte dancístico con La Fille Mal Gardée, baile que erizó la piel de los asistentes, quienes con gritos de emoción y varios minutos de aplausos aclamaron el talento de los jóvenes.

Con un remix de la pieza "Shape of you", del cantautor británico Ed Sheeran, un conjunto de 8 bailarinas animó a los asistentes, quienes ya contagiados de la pasión de las artistas disfrutaron de las coreografías de "El perdedor" de Maluma y "Move your body" de Sia.

Las alumnas de tercero y cuarto año presentaron el acto de los "Campesinos" de Giselle y dieron pie al número final de la noche.

Vestidos con tutús y leotardos, los alumnos de danza clásica cerraron la primera edición del evento con extractos de la composición de Édouard Deldevez y Ludwig Minkus.

Familiares y amigos ovacionaron por varios minutos a los estudiantes de danza y tras la presentación, los colmaron de felicitaciones y muestras de cariño.