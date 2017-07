Habrá juicios políticos contra ex presidente de Poder Judicial de Jalisco

El Congreso de Jalisco aprobó iniciar siete juicios políticos contra el ex presidente del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes.



El ex funcionario fue acusado de concesionar de manera irregular el estacionamiento de Ciudad Judicial e intervenir ante la Policía de Guadalajara para liberar a presuntos criminales detenidos.



De acuerdo con el diputado panista presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Miguel Ángel Monraz, con la aprobación del procedimiento de incoación de los juicios contra el ex Magistrado, la Comisión de Responsabilidades deberá notificar a las partes involucradas, demandante y demandado, para que aporten pruebas.



"En el caso del ex Magistrado Luis Carlos Vega, pasa a la segunda etapa que es la incoación del procedimiento, donde se abre un periodo de hasta 90 días (hábiles) para escuchar a las partes, tanto al que denuncia como al denunciado, para que pueda aportar pruebas a su favor", señaló Monraz.



"A más tardar en esos 90 días se tendrá que tomar la decisión de dictaminar si hay elementos para juzgar al servidor público y determinar la sanción correspondiente".



En caso de que la Comisión de Responsabilidades determine que Vega Pámanes es responsable de los delitos que le imputan, podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos de uno a 20 años.