Niña abusada en transporte público busca a agresor

De cinco conductores que presentó la Fiscalía, ninguno fue reconocido por Diana, de 16 años, quien fue violada en una combi en La Paz, Edomex, el 21 de junio.

Ese día, la adolescente salió de un negocio de venta de carbón, donde trabajaba con sus padrinos y tomó una camioneta tipo Urvan para ir a su casa.



"Yo iba saliendo del trabajo, de con mis padrinos, pero no pudieron llevarme y entonces dije, pues me voy en la combi (...) cuando me di cuenta él se desvió de la ruta y yo le gritaba y le gritaba que no iba para allá, que iba para la carretera", relató la joven, en entrevista con REFORMA.



El hombre aprovechó que Diana iba sola, se pasó a los asientos traseros y la violó, después la abandonó en el paraje Las Escalerillas, en los límites de La Paz y Chimalhuacán.



Dos semanas después de que Diana y su madre levantaron la denuncia, las autoridades las llevaron a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl ante la Fiscal de Género, Dylcia García, y el Fiscal regional, Mauricio Blancas, para que atendieran personalmente el caso.



Ahí les mostraron cinco unidades de la empresa Autotransportes Pegaso con el 32 en el número económico, como refirió la menor, de acuerdo con el abogado del caso, Eduardo Rodríguez.



Diana recuerda detalles del vehículo como el piso, el tipo de asientos, calcomanías y el tamaño.



Ninguna de éstas cumplía al cien por ciento con lo que la joven vio el día de su violación, indicó el litigante.



"Hubo unas camionetas de la ruta, obviamente las identificó, no encontró a la cual se subió ella, estamos viendo unidades", dijo Rodríguez.



Ante la joven, también fueron presentados los conductores de dichas unidades en una cámara de Gesell.



En días anteriores la menor refirió que su agresor medía aproximadamente 1.75 de estatura, era robusto y tenía un arete en el labio inferior.



"Ninguno (de los presentados) se parecía, nada", dijo la joven.



Diana relató que las últimas dos semanas, tras la agresión, han sido muy difíciles para ella, Marisol —madre soltera— y sus dos hermanos menores.



"No he ido a la escuela, no he hablado con mis amigos, tengo miedo, no ha sido nada fácil para mí", relató.



Debido a esto, la menor y su madre han solicitado seguridad en su domicilio.



"Pidió protección, esperemos que las autoridades la apoyen, obviamente tienen miedo por el agresor que anda suelto", dijo Rodríguez.



Hasta ayer, la Ruta 53 no había suspendida, hasta que lo determine el Ministerio Público, de acuerdo con el Secretario de Movilidad, Edmundo Ranero.