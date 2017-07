Presidenta de PRD gastó más de 5 mil pesos en desayuno

Casi un año antes de que se conociera que posee un lujoso apartamento con un valor cercano al millón de dólares en Miami, Florida, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, fue captada en un restaurante del exclusivo centro comercial Bal Harbour, junto a su hija Máxima y otras personas.



A la también senadora de la República, según imágenes obtenidas por EL UNIVERSAL, se le ve sentada con una botella de vino en una de las mesas del restaurante italiano Carpaccio, ubicado en el mall más exclusivo de Miami, el cual se encuentra a escasos seis kilómetros del departamento que posee la lideresa de izquierda en el complejo exclusivo Sunny Isles Beach.



Las imágenes fueron tomadas el 20 de marzo de 2016 —cuando Alejandra Barrales Magdaleno todavía se desempeñaba como secretaria de Educación de la Ciudad de México—. En éstas, la legisladora federal sostiene en brazos a su hija Máxima y se encuentra rodeada de cuatro hombres con quienes comparte una botella de vino y otras bebidas en el restaurante.



EL UNIVERSAL buscó este miércoles a la senadora Barrales Magdaleno para tener su postura sobre el tema; sin embargo, no hubo respuesta.



El restaurante Carpaccio está localizado en el Centro Comercial Bal Harbour en Miami. De acuerdo con el sitio web, el establecimiento —con algunas de las mejores especialidades de comida italiana— está rodeado de tiendas como Versace, Gucci, Channel, Valentino, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co, entre otras, y es uno de los destinos de compras de renombre a nivel internacional.



El establecimiento es de los lugares preferidos para políticos, estrellas deportivas, socialites y celebridades.



"La gente de todo el mundo viene a Carpaccio para deleitarse con nuestros platos únicos", reza en la página web del restaurante, donde el precio del menú oscila en 275 dólares (4 mil 950 pesos) para dos personas.



En las imágenes se ve a una Alejandra Barrales sonriente, en todo momento cuidando a su hija, mientras conversa con sus acompañantes.



El departamento, con un valor de casi un millón de dólares en Sunny Isles Beach, como el restaurante Carpaccio, están ubicados en zonas exclusivas de Miami, a escasos metros del océano.



La adquisición. El 31 de julio de 2015, la legisladora Alejandra Barrales Magdaleno reportó en su declaración como integrante del Senado de la República, la posesión de un departamento ubicado en la Unidad 104, en el Boulevard Sunny Isles Beach número 400.



El pasado 20 de marzo de 2017, Univisión publicó un reportaje donde indicaba que la legisladora no había reportado la adquisición del departamento de Miami en la plataforma 3de3 (declaración de intereses, fiscal y patrimonial) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Tras el hecho que se convirtió en un escándalo, la lideresa perredista emitió un comunicado el 20 de marzo de 2017, en el que detalló que la propiedad fue obtenida a través de un crédito bancario, "cuya hipoteca está contemplada a 30 años, de los cuales todavía faltan 28 para concluir con el pago. Asimismo, es importante señalar que esta propiedad será pagada con el producto de las rentas, ya que nunca contempló habitar dicho departamento".



En el texto se dejaba asentado que nunca había contemplado habitar dicho departamento en la zona exclusiva de Miami, puesto que el objetivo era ofrecerlo en renta para obtener ingresos con qué pagarlo.



En una entrevista el 21 de marzo para el programa "Así Las Cosas", de la cadena W Radio, Barrales Magdaleno aseguró: "Esta propiedad jamás la he habitado. Nunca lo he usado ni yo ni nadie de mi familia. Siempre fue pensada para darla en renta y para que de la propia renta se pudiera pagar a lo largo del tiempo todo este crédito".



La dirigente del partido del sol azteca ofreció una serie de declaraciones a medios de comunicación. En cada una dejó claro que "las propiedades que Barrales Magdaleno posee están debidamente declaradas y son producto del trabajo de más de 30 años en la iniciativa privada, como funcionaria pública y legisladora".



Tres días después de sacar a luz pública que posee un departamento en Miami y en medio de los reflectores por ese caso, el 23 de marzo pasado, Alejandra Barrales Magdaleno se incorporó a su escaño en el Senado de la República, ocupando la función de presidenta nacional del PRD y legisladora de manera simultánea.







- 275 dólares es el precio aproximado del menú para dos personas en el restaurante italiano Carpaccio, es decir, unos 4 mil 950 pesos.