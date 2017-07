Prevén suba de precio gas natural

Ante la liberalización del precio de venta de primera mano del gas natural, la Secretaría de Energía (Sener) reconoció que éste aumentará, pero hasta ahora no se han registrado incrementos.



"Se necesita desde luego un incremento porque a este precio no hay incentivos para producirlo en el País, al precio que había en el pasado", sostuvo Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener.



Sin embargo, apuntó que el aumento deberá reflejarse de manera gradual y muy cuidado, tratando de no afectar la economía de las empresas.



Recientemente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) liberalizó el precio de venta de primera mano de gas natural, con lo cual cada comercializador podrá fijar el propio.



Anteriormente éste era fijado por una fórmula.