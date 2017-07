Se desata guerra entre telefónicas por 'tarifa cero'

La empresa de telecomunicaciones América Móvil rechazó que la eliminación de subsidios —como la tarifa cero de interconexión— afecte los precios del servicio y a los consumidores, y añadió que las afirmaciones de la industria son falsas y confunden a la opinión.



La compañía de Carlos Slim interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo para resolver si el artículo que establece en la ley secundaria que obliga a Telmex y Telcel a no cobrar por los servicios que presta a sus competidores es constitucional o no.



"Son el mercado y la competencia los que definen los precios, no los subsidios. La importante caída de precios en servicios, salvo en televisión de paga, es el resultado de varios factores como la intensa competencia existente, las grandes inversiones en infraestructura, el cada vez mayor uso de datos, la tecnología, el aumento en la productividad y la eficiencia en costos de los operadores", destacó la empresa en un comunicado.



América Móvil detalló que ejerce su derecho a solicitar el amparo y la protección de justicia para defenderse de la arbitrariedad que representa la obligación de prestar servicios sin cobrar tarifa alguna por los mismos.



"Asimetría no es gratuidad", añadió la empresa.



EL UNIVERSAL dio a conocer que datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) señalan que los usuarios de telefonía tendrán que pagar 10 mil millones de pesos anuales adicionales si se elimina la tarifa cero de interconexión de Telmex y Telcel.



"Es de resaltarse que el precio promedio por minuto de voz en el mercado móvil es menor a ocho centavos de peso, mientras que nuestros competidores reciben como subsidio por cada minuto de voz una tarifa de interconexión de 0.1906 pesos, lo que carece de sentido económico", explicó América Móvil.



Vieja batalla. Desde 2011 no se registraba una guerra entre las empresas de telefonía en el país, y fue en ese año cuando se creó el Tucotel (Todos Unidos contra Telcel y Telmex), que buscaba la reducción de las tarifas de interconexión.



Seis años después, la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) informó mediante un desplegado que modificar la ley sobre la tarifa cero de interconexión que se aplica a América Móvil implicará aumento de precios al público, lo que va a desincentivar la inversión y comprometerá la situación financiera de las empresas del sector.



América Móvil respondió a estos señalamientos calificando como falsas las afirmaciones de la Canieti.



La empresa contestó que la cámara da información imprecisa sobre la inversión y generación de empleos en el sector.



"Canieti afirma que la inversión en el sector se ha incrementado a 244 mil millones de pesos. Este dato resulta impreciso aun incluyendo las grandes inversiones que Telmex y Telcel han realizado en el sector", destacó la compañía.



Expuso que Telefónica Movistar invirtió en México en los últimos dos años 4 mil 600 millones de pesos por año, mientras que AT&T, que ofreció destinar 2 mil millones de dólares entre 2015 y 2016, sólo desembolsó mil 300 millones, es decir, 700 millones menos de lo que comprometido.



"La Canieti también olvidó mencionar que más de 70% de esa inversión fue hecha por Telmex y Telcel", abundó América Móvil.



Sobre el tema de empleos, la empresa de telecomunicaciones informó que la Canieti olvidó mencionar que Telmex y Telcel son los mayores empleadores del sector.



Además, la firma subraya que la entrada de AT&T al país generó una desinversión extranjera de mil 618 millones de dólares.



"La realidad es que el nuevo entrante llegó al mercado mexicano gracias a la venta de su participación en América Móvil en 2014", dijo.