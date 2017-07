Andrew Garfield: “Ahora mismo soy un hombre gay, solo que sin llegar a lo físico”

Una vez más Andrew Garfield ha vuelto a ser tendencia. Si en la pasada entrega de los Globo de Oro logró que el beso que le dio a Ryan Reynolds, tras enterarse que habían perdido en la categoría a mejor actor ante Ryan Gosling. Ahora lo ha vuelto hacer. Solo que esta vez se debe a unas declaraciones que hizo durante una mesa redonda en el Teatro Nacional de Inglaterra. “Ahora mismo soy un hombre gay, solo que sin llegar a lo físico. Eso es todo", dijo entre bromas.La charla surgió mientras hablaba de su personaje en Angels in America, una obra de Tony Kusher, un hombre que lucha entre su fe judía y su homosexualidad. Mientras explicaba cómo se había preparado para darle vida al personaje contó que cada domingo se reunía junto a ocho amigos en su casa y se dedicaban a ver RuPaul: Reinas del drag. “En mi único tiempo libre durante los ensayos yo y ocho amigos vemos Ru. Así es mi vida fuera de esta obra”, afirmaba el actor británico-estadounidense de 33 años.

“La preparación [para su papel en la obra] había comenzado antes con un montón de amigos. La obra está dedicada tanto a mis amigos de la comunidad gay, como a los que pasaron la epidemia”, dijo entre risas el intérprete de SpiderMan.

El comentario rápidamente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales que no tardaron en reaccionar ante sus palabras. Por lo que matizó sus declaraciones. "Según sé, no soy un hombre gay. Tal vez tendré un despertar más tarde en mi vida, que estoy seguro de que será maravilloso y podré explorar esa parte del jardín de mi vida, pero ahora mismo me limito a mi área, que es maravillosa también".

Angels in America es una obra de 1993 sobre la crisis del sida y otros problemas LGBTI. Andrew interpreta a Prior Walter, un personaje que batalla contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Andrew no tardó en añadir que interpretar a este personaje se ha convertido en "una experiencia creativa muy satisfactoria". "Es la cosa más costosa en el cuerpo y en el alma que jamás haya hecho… y yo diré que es la experiencia creativa más satisfactoria que jamás esperé tener", compartió.