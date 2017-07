Es tan bonita que la confunden con una barbie

La modelo Nyadak Duckie Thot ha cautivado a más de uno por su increíble belleza y gran porte.



La joven de 21 años se convirtió en un gran tema de conversación en redes como Twitter e Instagram luego de que ella misma publicara fotografías en las cuales se parece mucho a una muñeca Barbie.



Thot fue participante del reality show Australia's Next Top Model, programa que la impulsó a llegar a las grandes pasarelas.



Por supuesto no hace falta quien se dedique a escribirle malos comentarios, sin embargo la modelo demuestra gran seguridad al confesar que su belleza es natural y que no se ha realizado ninguna cirugía estética.

One more... G'night from Cali Xx Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 12:41 PDT

My very first Haute Couture show! So grateful for this opportunity. Thank you so much, I really am speechless. What a dream come true. ❤ Styled by @edward_enninful casting @pg_dmcasting for @ulyanasergeenko filmed by @kloss_films #fashionweek #hautecouture Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 4:45 PDT

Ducks after dark. Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 7:31 PDT

My weave was flying in every direction last night on this rooftop, but it's cool, the sunset was worth it. Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 3:44 PDT

that sundress tho... Una publicación compartida de Duckie Thot (@duckieofficial) el 25 de May de 2017 a la(s) 8:02 PDT