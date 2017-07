Este es el gesto que hicieron actores para apoyar a Emma Stone

Ante el reclamo de Emma Stone por ganar menos que sus coprotagonistas varones, algunos actores se bajaron el sueldo, en muestra de solidaridad, con la estrella.



En entrevista para revista Out Magazine, misma que reproduce el diario El País, Stone no quiso revelar los nombres de las personas que tuvieron ese gesto para unirse a su queja, pero sí compartió que, quienes lo hicieron, lo consideraron justo.



"En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo. Eso, además, es algo que no necesariamente se discute", expuso la ganadora de La La Land: Una Historia de Amor.



"Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida", explicó a la publicación.



Para Stone no se trata de ser mejor que los hombres, sino de tener una igualdad salarial.



Con sus declaraciones, Stone se une a la lista de famosas, como Jennifer Lawrence, que luchan por ganar lo mismo que sus coprotagonistas varones.