Hospitalizan a Danna Paola

Previo a la función de prensa del musical "Hoy no me puedo levantar", su protagonista, Danna Paola, tuvo que ser internada en un hospital, razón por la cual el productor Alejandro Gou estuvo a punto de cancelar el evento, pero ella siguió el principio que dice "la función debe continuar" y subió al escenario para darle vida a María la noche de ayer jueves en el Teatro Aldama.



"Amo estar donde estoy, amo pisar este escenario y aun así haya pasado una mala noche, para mí este es el mejor de los regalos, por algo estoy aquí y porque amo esto", dijo Danna Paola al terminar la función.



La actriz explicó que su malestar fue una combinación de estrés y gastritis, que después de dos meses intensos de ensayos donde trabajaban 12 horas al día, seis días a la semana, se manifestaron con fuerza y la mandaron al hospital.



"Mi cuerpo entró en un periodo de tres días de descanso después de estar al full durante 10 semanas, pero obviamente la alimentación, el estrés, el no dormir de repente, fue un todo. Ahorita ya estoy al cien y estoy muy agradecida con mis doctores porque me ayudaron a salir, también al amor y apoyo de todos y el de mis hermanos que se quedaron conmigo a dormir en el hospital ", señaló la actriz, quien tan sólo dos horas antes de la función había sido dada de alta.



Si el productor Alejandro Gou no hubiera mencionado este incidente, nadie se hubiera dado cuenta que Danna estaba enferma, porque actuó con mucha energía y fuerza, además de demostrar el talento vocal con que cuenta, pero ella misma reconoció que esto se debió a que estuvo muy cobijada y protegida por sus compañeros de escena.



"Tener a Danna Paola como María es un agasajo. Ayer estuvo en el hospital e iba a cancelar hoy, tuvo un problema intestinal fuerte, cuando le dije que cancelaría me contestó: ‘qué vas a cancelar’ y aquí está al pie del cañón, súper profesional", declaró Gou.



Agregó que ella realizará todas las funciones sin alternar, en una temporada que espera dure hasta diciembre.