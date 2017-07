Paty Navidad compartió en su cuenta de Instagram un par de videos de su visita a Vicente Fernández en el rancho Los Potrillos, donde además de cantar se dieron un beso de "piquito".



La actriz escribió lo afortunada que se sentía por estar junto a un artista de la talla de "Chente", con quien cantó el tema "Las llaves de mi alma".



"Que honor y que afortunada soy, ¡¡otro de mis sueños hechos realidad!! El Señorón Don Vicente Fernández, me recibe en su rancho 'Tres Potrillos' y me permite cantar con él unas bellas estrofas de un tema hermoso que, además, es de su autoría 'Las llaves de mi alma'. Muy agradecida y orgullosa de tener en nuestro país 'MEXICO' un Artista y ser humano con esa calidad y humildad extraordinaria. Su grandeza es infinita!! Dios lo bendiga a usted y su linda familia, aún tenemos Vicente Fernández para rato, con el favor de Dios!!".



En otro video, Navidad confiesa que el beso la tomó por sorpresa, pero que eso demuestra lo bien que está Vicente.



"Me agarró por sorpresa!!! Aquí nos demuestra que está muy bien, fuerte, encantador, ágil y picarón. Bendito Dios!! GRACIAS Don Vicente Fernández".

