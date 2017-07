Exhorta a enfrentarse con respeto

En todo el país ha iniciado una guerra sucia previa a los comicios electorales del 2018, lo cual no es recomendable, pues los procesos deben enfrentarse con dignidad y respeto, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

“No solamente en el estado, en todo el país está ya dándose una guerra sucia, lamentablemente la política en este país, creo que en todos lados utiliza mucho la guerra sucia, utiliza los golpes bajos ya sea ajenos o amigos, lamentablemente se da esta práctica”, dijo.

Ortiz Gutiérrez indicó que su recomendación es enfrentar los procesos de la mejor manera, pues los contrincantes políticos no son enemigos, por lo que el “lodo” debe guardarse y dar paso a procesos que se lleven dentro del respeto.

Esto después de que se le pidiera opinión de la denuncia que interpuso ante la PGR la diputada del PRI Bárbara Botello Santibáñez contra el Secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, por mal uso de recursos públicos para temas electorales.

“Seguramente vamos a estar viendo muchos asuntos de esta naturaleza, yo no me preocuparía demasiado dado que políticamente puede ser rentable, pero penalmente no, entonces creo que esto es más política”, dijo.

Asimismo, el Alcalde indicó que se debe pensar en alianzas con otros partidos políticos, ya que si se llevan con ideas maduras y con un objetivo común bien establecido son posibles.