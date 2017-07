¡Elías tiene fiebre!

El temperamento futbolístico de Elías Hernández tiene que subir a tope, pues lo que viene es una oportunidad de oro para él.

El ofensivo de los Esmeraldas del León se levanta como una realidad para asegurar un título obligado en el torneo ‘concacafkiano’ que comenzará para México este domingo en Estados Unidos.

Después del fracaso de la Copa Confederaciones, los ánimos por ver de cerca y con toda la atención al Tri se han venido a menos.

Por lo pronto resulta más morboso ver la posibilidad de un traspié mexicano para darle con todo a Juan Carlos Osorio y su sistema de juego, que los hipotéticos triunfos sobre El Salvador, Jamaica, Curazao y los que se crucen en cuartos, semifinales y final.

El técnico colombiano debe recuperar terreno en un mundo futbolístico nacional ahora dividido y mareado por tantas críticas y rotaciones.

Por su paso en la Eliminatoria Mundialista, el Tricolor llega a la Copa de nueva cuenta con el mote de ‘Gigante del Área’ y al que todos los rivales, de nueva cuenta, quieren apedrear.

Aunque no se quiera aceptar, lo que presenta la Selección para este certamen es una convocatoria alternativa con algunos jugadores que bien pudieron estar en la Confederaciones y aportando más y mejor para la causa.

Ghana y Paraguay resultaron buenos sinodales en los partidos de preparación rumbo a la Copa Oro ya que resaltaron debilidades en el estilo de Osorio, aunque él no haya dirigido en esos encuentros sino su auxiliar.

Pero en el futbol la cosa es fácil, si te meten uno debes meter dos y si te clavan dos debes marcar tres. Ahí es donde entra el ‘Patrullero’.

En esos juegos, Elías dio visos de estar en buena forma y muy descansado en lo mental, que para un gambetero como él, es importante. Cada vez que tomó la pelota generó la sensación de peligro, metió centros que se convirtieron en jugadas de gol y anotó un par de veces desde los once pasos.

En pocas palabras, Osorio seguro recibió buenas cuentas del volante del Club León.

Con Alan Pulido fuera de combate por fractura, Elías Hernández por un lado y Rodolfo Pizarro por otro se alzan como las cartas fuertes de México tanto en la generación como en la marcación de goles.

El camino para México en la Copa Oro parece fácil, pero últimamente las decisiones en torno al seleccionado nacional son las que han puesto piedras y vidrios rotos en este andar. Por ello, lo peor que puede hacer Osorio es sacrificar con las famosas rotaciones a jugadores como Elías.

Así, el ‘Patrullero’ debe comenzar a consolidar su genialidad futbolística a la de ya, aunque sea en este escaparate de la Concacaf y remarcar su camino en la Liga pensando en la Rusia que se viene.

No digo que Elías sea la única solución que necesite México para ese Mundial, pero llevar al Tri de la mano para adueñarse del siguiente título en disputa, será como restregarle a Osorio que él está para cosas más importantes. O al menos, para recibir una oportunidad a conciencia en medio de los llamados europeos y al lado de los consentidos del colombiano.

¡Venga, Elías! Enférmate de esta fiebre de oro.

