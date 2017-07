Confirman casos de dengue en León

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez confirmó 15 casos de dengue en León. La Secretaría aún continúa con reservas, pues esperan análisis de personas que tienen sospechas de que podrían estar contagiadas.



Apenas hace una semana, eran solamente 2 casos de dengue en la ciudad, pero los 15 fueron confirmados ayer por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado (SSG).



“En Celaya hay 5 casos positivos más. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia y todavía estamos en una zona de seguridad, no es una epidemia. El poder trabajar con la sociedad manteniendo la estrategia de ‘patio limpio’ es nuestra mayor herramienta para no permitir que se propague más el virus. También estamos protegiendo a los familiares de los afectados y a sus vecinos”, dijo Díaz Martínez.



El Secretario también comentó que hay una brigada de 414 personas que están exclusivamente dedicadas a la lectura de vectores y se integrarán 100 personas más.



“La recomendación es sie pre la misma, que no se automediquen. Los 20 casos que tenemos en el estado son tipo “clásico”, no es dengue agravado y de todas maneras, los pacientes están completamente vigilados para que no haya complicaciones”, dijo Díaz Martínez.