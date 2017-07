Preparan estrategias para combatir inseguridad en transporte

Como continúan los hechos de inseguridad en el transporte público, la Dirección de Movilidad también atiende el asunto y estará en próximos días haciendo una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), informó su titular, Luis Enrique Moreno Cortés.



Reveló que Movilidad, por lo menos en esta última semana, ha tenido reporte de dos hechos delictivos dentro del transporte.



“Eso puede ser la indicación de alguna operación al interior del propio sistema, la última fue por un celular, son asaltos, la última fue el día de ayer, a una usuaria que fue amenazada con arma blanca. Entonces comienza a ser recurrente el modus operandi”, indicó.



En este sentido, Cortés Moreno dijo que a raíz de esto, han estado en conversación con la SSPL para reforzar los operativos encubiertos del personal de Policía.



“También trabajar con el personal de taquillas, de PagoBús, a efecto de identificar a este tipo de organizaciones de jóvenes que están incurriendo en este delito y poder inhibirlo.



“También estamos trabajando con los transportistas, acelerar el proceso de modernización del sistema de monitoreo, que incluye la seguridad en todos los paraderos, terminales y todos los autobuses”, detalló el funcionario.



Explicó que se busca tener cámaras tanto al interior como al exterior de los autobuses, para poder contribuir con el Ministerio Público y la Procuraduría, en la identificación de los delincuentes y poder desmantelar las organizaciones que tengan.



El titular de Movilidad aseveró que hasta el momento han tenido el reporte de una sola persona lesionada, a la que andaban persiguiendo, entró a un paradero y la hirieron con arma de fuego.



Hizo la recomendación a los usuarios de que entreguen sus bienes en caso de ser víctimas de asalto, a fin de no salir heridas.



“Y al usar el servicio de transporte, no estar exhibiendo celulares algo caros, que puedan ser susceptibles de robo”, añadió.



Respecto a la infraestructura de vigilancia, aseguró que todos los paraderos y terminales nuevas cuentan con cámaras de seguridad que están conectadas con el C4.



Los que aún faltan son los que comprenden la primera y segunda etapa del SIT.



“Tenemos que adquirir un nuevo sistema de cámaras con las especificaciones que nos marca el C4 para que también estén conectadas y en cuatro o seis meses, tener todas las terminales, paraderos y autobuses con cámaras al interior y una exterior, para efecto de accidente y también del propio servicio”, expresó.



Pide cadetes capacitados

Finalmente, respecto a regresar a los cadetes a vigilar los paraderos, indicó que de hacerse, no quisieran que fuera otra vez sin estar capacitados ni con un reglamento.



Además, puso de manifiesto que la Policía tiene déficit de personal.



“Si me transfirieron un personal que por x o y motivo no había cubierto los exámenes de control y confianza de la administración anterior y me los pasaron a la Dirección de Movilidad con salarios bajos y sin responsabilidad en materia de servicio público, no me sirven absolutamente para nada. Necesito cadetes de la Seguridad Pública o privada que paguemos entre transportistas y autoridad”, concluyó.