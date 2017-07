*** MÁRQUEZ Y PEMEX



El gobernador Miguel Márquez espera hoy la visita de un alto directivo de Pemex para aterrizar los acuerdos contra el combate al huachicoleo que se tomaron hace unos días con el director general, José Antonio González.



*CONTRA EL HUACHICOL



Márquez Márquez quiere que al menos una vez al mes el Director General de la ‘empresa productiva del Estado’ revise con él los avances conseguidos. No hay que ‘dejar enfriar el tema’, ahora que se percibe voluntad de Pemex por coordinarse para actuar.



* REZAGOS FEDERALES



No es el único pendiente de los guanajuatenses con el Gobierno federal, esperan pronto por acá al titular de Semarnat, Rafael Pacchiano, para presionar en el “Plan Salamanca”, y a Roberto Ramírez de la Conagua por el Zapotillo, dos historias que acumulan largos años.



***APIMEX CONTRA CORRUPCIÓN



Ante un numeroso auditorio empresarial, Daniel Tavarez Romero tomó protesta ayer como nuevo presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex) para el periodo 2017-2018 y lo hizo poniendo el dedo en la llaga en un tema que lastima a todos, el de la corrupción.



*PROBLEMA EMPRESARIAL



El capitán de la empresa “El Pequeño Curtidor” no es un empresario mediático, acostumbrado a los reflectores y la oratoria, pero en su mensaje reparó en el grave problema de la corrupción que, les recordó a todos, no sólo está en el sector público, sino también en la iniciativa privada, y algo hay que hacer. Les adelantó que en breve en Apimex promoverán una campaña para que todos abran los ojos.



*COMPRAS AMAÑADAS



El dirigente empresarial se refirió a prácticas desleales en adquisiciones, no abundó mucho más. Lo que pasa en el sector privado es lo mismo que en lo público, los famosos “moches”. Que las áreas de adquisiciones o compras favorecen a determinados proveedores a cambio de comisiones o favores.



*NEGOCIOS LIMPIOS



La campaña a promover entre los más de 200 sumados a Apimex es un llamado a “hacer negocios limpios, que examinen en sus empresas si hay algún nicho de corrupción para combatirlo”, comentó a am luego de tomar protesta. Sólo así podrán presumir el tener empresas socialmente responsables.



*FUERA DEL CONFORT



Daniel Tavarez también convocó a “no quedarse en la zona de confort”, a fortalecer el Laboratorio de Moda de Apimex para marcar tendencia y a conquistar nuevos mercados. Para eso, bajo el liderazgo de Carlo Benedetti, en 2015 se transformó la emblemática Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC) en una Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México.



*RESPALDO DE GOBIERNO



Los proveedores tuvieron una buena convocatoria de liderazgos empresariales y políticos. Los acompañó el alcalde Héctor López y el gobernador Miguel Márquez; el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Memo Romero; y el delegado de Economía federal, Alberto Bello. Todos les prometieron cercanía y apoyo para los proyectos prioritarios que defina su Consejo Directivo.



*LOS CANDIDATEABLES



Y juntos les tocó compartir el pan y la sal a tres de los que son opción del PAN para la candidatura a la Alcaldía: el diputado local Juan Carlos Muñoz; la diputada federal Alejandra Gutiérrez, ambos del grupo del “delfín” Diego Sinhué Rodríguez, y del otro bando azul al diputado federal Ricardo Sheffield. Los tres estuvieron todo el evento, Ricardo terminó y su fue, los otros dos se despidieron de Márquez.



*MÁRQUEZ, EL POSITIVO



El gobernador Márquez se puso en plan de optimista y lamentó que “hoy todo lo que aparece es negativo”, los invitó a seguir escribiendo historias de éxito y que les alegre que le vaya bien al otro. “Los guanajuatenses estamos hechos para cosas más grandes”, expresó, aunque en su caso personal ya de plano parece irse consumiendo lo que queda de la velita para suspirar por ser presidencial del PAN.



***DELEGADOS INFORMATIVOS



Dos informes sectoriales presentaron ayer en Celaya los delegados federales de Guanajuato. Uno fue el del bloque de infraestructura que agrupa a dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Capufe, CFE, Fide y Telecom, y luego el gabinete en materia social en el que están Sedesol, Prospera, Diconsa, Liconsa, INAES, Inapam y la Comisión para el Desarrollo Indígena.



*MEDALLITA FEDERAL



Los informes los encabeza el coordinador de los delegados y suspirante del PRI al 2018, Javier Aguirre, como una estrategia de posicionamiento de los resultados del Gobierno federal en la entidad. En Gobernación creen que el Gobierno del Estado y en los Municipios “se cuelgan muchas medallitas” de obras y proyectos que tienen un origen de recurso federal, pero el gobierno de Peña “no se vende”.



*PROMESAS DE SCT



En SCT el nuevo delegado, Roberto Vallejo, destacó una inversión de 786 millones en “Construcción y Modernización”, que en el Libramiento Ferroviario Celaya Ferromex está listo para retomar obras. Además ponerse las pilas en el distribuidor Benito Juárez y la modernización de la Silao-San Felipe.



*APOYOS SOCIALES



En el tema social el ex alcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández, hoy delegado de Sedesol, presumió la inversión de mil 870 millones de pesos en 2016 en el programa “65 y más” para 268 mil adultos. Y Mauricio Canchola de Prospera reportó la atención de 273 mil familias con 3 mil millones en 2016, aunque en este año el número de familias con apoyo está en 263 mil, así que deberán ponerse a afiliar.



*DANZA DE CIFRAS



Una danza de muchas cifras que hace falta ponerlas en la balanza de lo que se ha hecho en anteriores ejercicios anuales y en otras administraciones, y sobre el reto de lo que aún falta por atender, sólo así habrá una evaluación más o menos certera de las obras y acciones de cualquier nivel de gobierno.