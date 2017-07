Detienen a ocho policías

Nueve policías municipales de León llegaron a una sala de oralidad por su propio pie y aunque no creyeron que serían detenidos, ocho sí quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de León por robo y abuso de autoridad, además de que fueron destituidos.

José Manuel Oláez Torres, Miguel Ángel Muñoz Hernández, Marcial de Jesús Ojeda Godínez, José Érick Ortiz Esqueda, José David Rodríguez González, Misael Eduardo Sánchez Flores, Samuel Adán Acevedo, Reyna Isabel Rodríguez Esquivel y Alfredo Bryan Jaramillo Bravo, fueron citados la mañana de ayer.

Hace dos semanas no atendieron el llamado del juez, pues su defensor no había logrado comunicarse con ellos; pero en esta ocasión las víctimas podrían obtener justicia, pues aún está pendiente si los ahora ex policías recibirán sentencia por ambos delitos o si en el proceso llegarán a un acuerdo con la parte afectada.

El Ministerio Público reveló los hechos ante el juez y relató la declaración de cada uno de los afectados.

Después de siete horas y media de audiencia, el juez decretó vincular a todos, menos a Reyna Isabel, a proceso por el delito de abuso de autoridad y robo calificado.

Reyna Isabel Rodríguez Esquivel fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaración, ya que ella mintió a la autoridad sobre su participación en ese hecho.

La oficial fue llamada ese 3 de septiembre por sus compañeros para que revisara a Rosa Margarita, pero se confirmó que no participó en el robo.

Los ocho hombres, ahora ex policías, deberán permanecer recluidos en el Cereso y en tres meses volverán a una sala de oralidad para que definan su sentencia.

Al final de la audiencia el juez pidió a los asistentes que se retiraran de la sala, pues los oficiales entrarían a la celda de reos.

La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que desde el martes los elementos, todos con el grado de policía raso, ya no pertenecen a la corporación.

“Esta supervisión y depuración permanente para sancionar y, en su caso, dar de baja a elementos que cometieron actos contrarios a los valores, honor y mística de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene la contundente finalidad de mantener corporaciones limpias, serias, honestas y aptas, desde cada uno de sus elementos, para servir a la ciudadanía adecuadamente”.

“Como resultado de esto, la Secretaría de Seguridad Pública de León informa a la ciudadanía que este martes 4 de julio ocho agentes de Policía fueron notificados de su baja de la corporación por incumplir con los parámetros de honestidad, confianza y servicio que se requiere para ejercer la labor policial”, cita el comunicado.

Violan derechos de víctimas

Fue la tarde del pasado 3 de septiembre en la casa de Rosa Margarita Díaz Olvera, cuando familiares y amigos de sus hijos estaban reunidos para comer.

En ese momento tocaron a la puerta como si se tratara de una emergencia y apenas abrieron varios policías, quienes vestían uniforme táctico y empuñaban armas cortas y largas, irrumpieron en la vivienda y gritaron con groserías a los habitantes: “¡Tírense al piso hijos de la chin…!”.

Los denunciantes aseguraron que los oficiales registraron todo el inmueble sin presentar la orden de cateo.

En la carpeta de investigación número 30376/2016 quedó asentado que los elementos presuntamente robaron de la casa un millón 57 mil pesos, computadoras portátiles, pantallas, ropa, perfumes y consolas de videojuegos.

Anfitriones y visitas fueron sacados esposados y llevados a un terreno donde permanecieron así por cuatro horas, la Fiscalía reveló en la audiencia que en ese lugar los policías les exigieron las llaves de un auto Chrysler 300 azul.

Posteriormente todos fueron entregados a los oficiales calificadores de la Delegación Poniente.

Los policías aseguraron en el parte informativo que habían detenido a Samuel, Diego Uriel, Eder José, Emmanuel Enrique, Juan Francisco y Rosa en posesión de 200 mil pesos en efectivo, un auto con reporte de robo y dos armas de fuego tipo escuadra.

Por ese hecho quedaron en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), pero fueron liberados dos días después. Los policías que participaron en el falso operativo se repartieron el millón 57 mil pesos.