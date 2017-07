Deja Mayra Enríquez un legado de lucha

Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada federal falleció ayer a sus 46 años víctima de cáncer, enfermedad que le diagnosticaron el año pasado y contra la cual luchaba por segunda vez.

Su esposo Alberto Cifuentes Negrete, confirmó el fallecimiento ayer por la tarde.

“Mi amada Mayra está con Dios. Gracias por su acompañamiento”, escribió en redes sociales.

Panista de corazón, “La dama de hierro”, como se le conocía por su labor combativa que siempre tuvo en los cargos que ocupó y su lucha para defender diversas causas sociales llevaba varios días internada en un hospital privado de León.

Le sobreviven su esposo Alberto Cifuentes Negrete y su hijos Mayra de 21 años, Luis Alberto de 19 e Isabella de 13.

La diputada panista nació el 2 de febrero de 1971 en Tlaquepaque Jalisco.

Fue hija de Edmundo Enriquez y Yolanda Vanderkam su padre falleció cuando ella tenía cinco años.

El matrimonio Enríquez Vanderkam procreó 11 hijos, Alma, Perla, Edmundo, Gonzalo (finado), Ana, Miguel (finado), Ariadna, Alberto, Adolfo y Rubí y Mayra, quien fue la menor de todos los hermanos.

Era licenciada en derecho por la Universidad de la Salle Bajío,

En el 2007 Enríquez Vanderkam inició una lucha por recuperarse del cáncer de mama, tras un largo tratamiento en el que incluso se sometió a una histerectomía doble, la leonesa ganó una primer batalla a esta enfermedad.

Pero en el 2016 el cáncer nuevamente se hizo presente en su cuerpo, tras confirmar el diagnóstico, ella misma se encargó a través de su redes sociales de informar que iniciaba una nueva lucha contra el cáncer, incluso en septiembre publicó en su perfil de facebook fotografías del momento en el que se rapó el pelo.

Con la fortaleza que le daba el amor de su familia y amigos, Mayra decidió no abandonar sus actividades legislativas hasta el último momento que su salud se lo permitió.

En una entrevista que AM le realizó en octubre del año pasada Enríquez Vanderkan contó cómo estaba enfrentando esta lucha contra el cáncer.

“Sé a lo que me voy a enfrentar. A diferencia de la primera vez, tengo un mejor seguimiento, así es que espero una respuesta más benévola”.

“Puedo inclusive, agradecer aquel proceso que me preparó para saber que esta enfermedad y su tratamiento, no me invalidan, que puedo hacer muchas cosas. No tengo que dejar de vivir mientras esto pasa”, afirmó.

En esa entrevista también habló de la importancia que tenía su familia y como todos habían aprendido con esta enfermedad.

“(Mis hijos) me vieron luchar y salir adelante. Saben lo que viene y están convencidos de que ‘la vamos a brincar’, pero ahora hemos aprendido como familia, que la muerte es una realidad”, indicó.

Debido a su cargo actual como legisladora, Mayra Enríquez no paró en sus actividades, un día tenía que enfrentar una quimioterapia y en cuanto tenía fuerzas regresaba a sus actividades para cumplir con sus agenda tanto en Guanajuato como en la Cámara de Diputados en la capital del país.

Sus últimas actividades públicas fueron a mediados de junio.

“Los cambios físicos son pasajeros. Si hoy te sientes mal, mañana vas a estar mejor. Lo importante es quién eres y eso no se pierde con una enfermedad”, dijo en es entrevista con AM.

Anoche sus restos fueron trasladados para ser velados en Funerales Gayosso, ubicada en Francisco Villa.

Mujer que abrió brecha

Desde su juventud Mayra Enríquez Vanderkam se identificó con los ideales del Partido Acción Nacional y con esta representatividad ocupó varios cargos públicos en los tres niveles de gobierno.

“Una mujer que abrió brecha en en la vida política” fue como la describió su compañera de legislatura la también diputada leonesa Alejandra Gutiérrez Campos.

Y es que Mayra fue la primera y hasta ahora única mujer que ha ocupado el cargo de secretaria del Ayuntamiento en el Municipio de León, durante la administración de Ricardo Sheffield, previamente había formado parte del Ayuntamiento como regidora.

Desde 1988 era mimbro activo del PAN, y en el 2012 participó como coordinadora jurídica de la campaña al gobierno del Estado.

En en año 2000 al 2003 fue diputada local, cargo que volvió a repetir del 2006 al 2009 durante la LX Legislatura.

En el 2012 buscó la candidatura del PAN a la alcaldía de León.

Lamentan panistas su partida

El PAN y la política pierden una auténtica guerrera.

“Deja un gran hueco, una gran ausencia, pero también un gran ejemplo y una necesidad de hacerle un reconocimiento por medio de la responsabilidad de nuestras tareas”, expresó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, ante la partida de Mayra Enríquez Vanderkam.

“Con profunda tristeza te comento que lamento la pérdida de nuestra Diputada apreciada, querida y respetada, es una pérdida muy grande para Acción Nacional y una pérdida también para la vida democrática del País, Mayra fue una luchadora toda su vida e inclusive en los momentos más difíciles””, opinó.

El dirigente estatal recordó en 1994-1995 la lucha de Mayra junto con su esposo Alberto (Cifuentes) en el movimiento “Salvemos Nuestra Casa” para apoyar a quienes por la crisis lo perdían todo. Y la última etapa desde el Congreso en los temas de reformas y propuestas para mejorar la seguridad en el País.

“Me parece significativo que este año que hay reformas en las cuales el País estará reconociendo los espacios que le corresponden a la mujer con la equidad en la representación, que sirva para enmarcar a una Diputada y mujer por una lucha que siempre hizo de darle un lugar al valor de las mujeres”, dijo.

Mayra fue compañera de fórmula en la Diputación federal que ganara el hoy líder estatal en 1994. Humberto Andrade agregó que junto con el Comité Municipal preparan un homenaje a la política.

Mayra, al pie del cañón

Ricardo Sheffield Padilla, su compañero diputado federal y exalcalde que hizo equipo con Mayra como su Secretaria de Ayuntamiento, lamentó la pérdida sensible no sólo para el PAN sino a la política.

“Es una pérdida muy sensible no sólo para el Partido Acción Nacional sino para la política en general. En el caso de Guanajuato y León sin lugar a dudas una de las mujeres más participativas en la política”.

Ricardo recordó que Mayra lo acompañó en la lucha por la candidatura del PAN por la Presidencia Municipal de León en 2006, que perdiera en asamblea interna por pocos votos (frente a Vicente Guerrero -q.p.d.e-), en 2009 otra vez hicieron equipo y lograron la candidatura y el triunfo electoral. Luego fue que la nombró la primera Secretaria del Ayuntamiento mujer en la historia de León.

“Como Secretaria del Ayuntamiento en un puesto que es clave lo hizo de manera muy digna, eficiente y profesional, tenía grandes habilidades no sólo como política sino también como abogada. En su búsqueda por la candidatura a la Presidencia (en 2012) no tuvimos la suerte pero hizo gran campaña.

“Una gran compañera de trabajo, una guerrera incansable, peleó por su familia, peleó por los principios y valores de Acción Nacional, peleó contra el cáncer una gran batalla”, compartió el panista.

Destacó que sin leyes que garantizaran espacios para las mujeres siempre obtuvo con trabajo y talento un lugar: “Por méritos propios y sin ninguna consideración de género se supo ganar sus espacios, y en los espacios que ocupó se supo ganar el respeto de todos los que fuimos sus compañeros”.

Lucila Gallegos Camarena, exdiputada federal y amiga de Mayra, compartió que “nos deja un gran legado, como persona y política, tenemos mucho que aprender de ella, de su fuerza, perseverancia, congruencia y valor. Siempre dio lo mejor de ella, apostó todo su tiempo, conocimientos y talento a favor de Guanajuato y de México. Deseo que su familia encuentre en Dios alivio y fortaleza”.