Inmoviliza PGR bienes del ‘Comandante Emilio’

La Procuraduría General de la República (PGR) inmovilizó al menos cuatro propiedades vinculadas a Raúl Julio Escobar Poblete, el “Comandante Emilio”, ex guerrillero chileno detenido en San Miguel de Allende el 30 de mayo del 2017, cuando seguía a un taxi para cobrar el rescate de una mujer secuestrada.

La inmovilización de los inmuebles ubicados en el municipio sanmiguelense fue notificada al Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) del Estado de Guanajuato el 28 de junio, que ha puesto un candado para revisar el motivo de la decisión.

De acuerdo a información pública obtenida por am, solo una de las propiedades está a nombre de “Ramón Alberto Guerra Valencia”, como se hacía llamar el guerrillero en San Miguel de Allende.

Se trata de la casa ubicada en la calle Agua esquina con Tanque de la colonia Arcos de San Miguel, también conocida como El Atascadero, adquirida por el ex chileno en 2015 tras pagar un millón 214 mil 430 pesos, según el RPPC.

La finca tiene una superficie de 272 metros cuadrados según la cuenta predial G-001493-001 y la zona donde se construyó es habitada sobre todo por extranjeros.

El inmueble fue el último que habitó Escobar Poblete y de acuerdo a vecinos se rentaba a turistas, principalmente los fines de semana.

La compra-venta fue inscrita en el RPPC el 18 de agosto del 2015, pero el documento fue suspendido porque las medidas de la superficie no coincidían como constaban en el testimonio, traslado de dominio y avalúo.

El documento se inscribió nuevamente el 28 de septiembre ya corregido y se aceptó el 2 de octubre del 2015.

Otra de las propiedades inmovilizada pertenece al hijo de Escobar Poblete, de nombre Carlos Marcelo Guerra Fernández, la cual adquirió en marzo del 2016 por 401 mil pesos.

Se trata de un departamento en condominio ubicado en la planta baja de la calle Circuito Azucena número 22 del fraccionamiento La Vista II Plus con una superficie de 38.74 metros cuadrados, además de 50 metros cuadrados de cochera y 11.52 metros cuadrados de terreno.

El movimiento de compra-venta del departamento localizado al norte de la ciudad, fue aceptado por el RPPC el 3 de marzo del 2016.

Un predio rustico de casi una hectárea de superficie localizado en la comunidad Estancia de Canal, al sur de San Miguel de Allende, también forma parte de las propiedades inmovilizadas por la PGR.

En 2011 esta propiedad fue comprada por Pilar Alejandra Quezada Moreno en 12 mil pesos, de acuerdo a la fecha de resolución del RPPC del 14 de septiembre de aquel año.

Por último, un lote con superficie de 2 mil 718 metros cuadrados del Fraccionamiento La Luz también es investigado por las autoridades federales, fue adquirido por Esteban Manuel Solís Tamayo en marzo del 2004 por la cantidad de 50 mil pesos.

Quezada Moreno y Solís Tamayo, quien en realidad sería el extremista chileno Ricardo Alfonso Palma Salamanca, fueron vinculados con Escobar Poblete en un reportaje difundido por Carlos Loret de Mola el martes 4 en su noticiero ‘Despierta’.

Tras su captura, Escobar estuvo preso en el Centro de Reinsersión Social de Valle de Santiago, conocido como el Cereso Mil, y el 20 de junio fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 12 de Ocampo, Guanajuato, donde espera su extradición a Chile para enfrentar la justicia por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán .

Por 15 años se le buscó en 190 países y fue detenido en Guanajuato, vinculado con al menos 11 casos de secuestros de alta impacto cometidos en México, como el de Diego Fernandez de Cevallos ocurrido en 2010, el de Mónica Jurado, nuera de Martha Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox Quesada y el último, el de una ciudadana francoamericana.

Empresario, futbolista, periodista y buen amigo

Conocido como agente inmobiliario, empresario, jugador de futbol, impulsor de proyectos productivos, ambientalista, ecologista y periodista, director de una revista deportiva, Raúl Julio Escobar Poblete, el ‘Comandante Emilio’, supo “camuflarse” por muchos años en México.

Documentos públicos obtenidos por am muestran cómo realizó trámites legales sin que las autoridades mexicanas sospecharan de su origen guerrillero .

Las personas que convivieron con él o tuvieron algún vinculo comercial o empresarial, lo recuerdan como una persona dispuesta a tender la mano cuando se le solicitaba su apoyo, “un gran, increíble ser humano”, dice una de las personas que lo conoció.

Una asociación civil constituida en 2012, de la cual el ‘Comandante Emilio’ era presidente del consejo, es la dueña y administradora de un colegio particular ubicado en la zona rural de San Miguel de Allende, sobre el camino a la comunidad de Marroquín de Abajo.

La compra de la propiedad que habitó antes de ser detenido, localizada en la calle Agua, es un indicio del poder adquisitivo que tenía.

El rescate de la escuela

El 29 de junio del 2012 cinco personas, entre ellas Julio Escobar Poblete, se reunieron en la Notaría Pública número 11 de San Miguel de Allende.

Ahí, el notario José Luis Sautto Gutiérrez dio fe de la creación de la asociación civil denominada “Educación Antroposófica A.C.” con número de escritura 8,820, la cual obtuvo el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) número 0926292, a nombre de una persona llamada Juan Manuel Erick Martínez Pérez.

La asociación fue creada con la finalidad de comprar y rescatar una escuela que estaba en quiebra, para nuevamente posicionarla en la región con una escuela de educación que tiene su origen en Alemania.

Un comerciante, un ciudadano italiano retirado, un artista visual y una mujer que no informó de su profesión, fueron las personas que junto a Ramón Alberto Guerra Valencia, el nombre bajo el que se ocultaba el guerrillero, constituyeron ‘Educación Antroposófica’.

En los datos que aportó Escobar Poblete al notario público llama la atención la profesión que tenía en junio del 2012.

“Ramón Alberto Guerra Valencia, mexicano, soltero, mayor de edad, habiendo nacido el día 1 de enero de 1958, director de revista deportiva y con domicilio en la calle Agua número 34 colonia El Atascadero de esta ciudad y quien se identifica con su credencial para votar con fotografía con número de folio 0000120626211”, quedó asentado en el acta.

El nombre en realidad perteneció a un menor de edad que nació en 1975 y murió poco después, pero que Escobar usurpó y con la que obtuvo un acta falsa en Puebla: con ella tramitó pasaporte mexicano, licencia de conducir, tarjetas de crédito y la credencial para votar que presentó para constituir Educación Antroposofica A.C.

La asociación civil es la razón social y administradora de ‘Árbol de Vida Escuela Waldorf’, ubicada sobre el Camino a Marroquín de Abajo número 8 en el predio conocido como Charco de Sierra, en San Miguel de Allende.

am acudió al lugar para solicitar una entrevista con la directora del plantel, pero una persona de nombre Laura Ramírez, que se identificó como secretaria, informó que no se encontraba en la escuela, pidió un teléfono para ponerse en contacto con el reportero, pero no hubo respuesta.

Al momento de la constitución, de la asociación, el ‘Comandante’ ocupó el cargo de secretario, mientras que la persona de origen italiano se hizo cargo de la Presidencia. Más tarde, el 23 de junio de 2014, se convirtió en Presidente de la misma.

El 21 de febrero de 2017 Marcela Eugenia Mordones Rojas, ex pareja de Escobar Poblete, acudió a un evento a El Árbol de Vida , donde estuvo entre los presentes bajo el nombre de Patricia Marcela Fernández García, como era conocida en México.

En su cuenta de Facebook la institución educativa subió fotos del evento “Casa Abiertas” y en primer plano aparece la mujer detenida en Chile el viernes 9 de junio.

Conmovió saber sus antedecentes

La primera tesorera que tuvo la sociedad civil, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que llegó a querer mucho al ‘Comandante Emilio’.

“Me dolió el corazón, ese es mi sentir, era una persona sumamente increíble, era una persona que para empezar cuando yo me enteré, lloré durante cuatro noches continuas, sin poderlo creer a la fecha, es una persona, híjole, que si tú requerías de un apoyo, cualquiera que éste fuera, jamás te hubiera dicho que no, sumamente responsable con sus hijos, siempre al pendiente de todos ellos, hacia su esposa también”, dijo la ex tesorera.

La mujer explicó que ella, junto con las otras cuatro personas rescataron la escuela y decidieron hacer la asociación civil respaldados por 75 familias cuyos hijos estudiaban en el plantel.

Platicó que una hija del ‘Comandante Emilio’ estudiaba en la escuela y aclaró que no tiene conocimiento si hasta el momento de su captura ocupaba el cargo de presidente del Consejo Directivo.

“La verdad es que no tengo ninguna relación con él actualmente, en aquel momento tuvimos una relación para (crear) esa asociación civil y pues hicimos esa escuelita juntos prácticamente, Ramón ahora resulta que no se llama así y los que estamos ahí, ya cambiaron hace tiempo esos nombres”, señaló.

Sobre el camino a la escuela Árbol de Vida fue plagiado en 2007 el empresario Eduardo García Valseca, su rancho está a unos metros del acceso al plantel educativo.

Una de sus ex empleadas platicó con am y comentó que desde entonces no radica en San Miguel de Allende.

“Por este camino se llevaron al señor Valseca, muchas personas vieron cuando lo secuestraron, antes yo trabajé en su casa, pero se fue creo que para Estados Unidos y ya no regresó, fue muy triste porque era una muy buena persona”, dijo la mujer que ahora trabaja en una propiedad de extranjeros.