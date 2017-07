Artífice del PRD no quiere unión con el PAN

A través de una conversación vía redes sociales, el tres veces candidato a la presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, calificó como una decisión equivocada del PRD hacer acuerdos con partidos con posiciones totalmente contrarias, como el PAN.



Con motivo de recordar su primera batalla electoral presidencial en 1988, el ingeniero respondió hoy algunas preguntas de usuarios de redes sociales.



En ese ejercicio también dijo que en el sol azteca se instauró un sistema de cuotas que ponen por delante "los intereses de pequeños grupos internos y personales de los dirigentes", por lo que se han olvidado de los intereses del país.



Sobre la posibilidad de que el PRD se una con la derecha del PAN en 2018, Cárdenas expresó:



"Decisiones equivocadas, desde mi punto de vista, de hacer acuerdos con partidos que tienen, pues, posiciones totalmente contrarias, opuestas, en asuntos fundamentales. En materia energética, en cuestiones de género, en fin, se está en puntos de vista (opuestos), por ejemplo, con Acción Nacional".



Uno de los cuestionamientos obligados para el ingeniero fue por qué renunció al sol azteca en noviembre de 2014. Su respuesta fue que "no estaba de acuerdo en la línea seguida por la dirección del PRD.



"Hice varias declaraciones públicas a lo largo de varios años, no se tomaron en cuenta y bueno yo creo que era la única forma de no compartir responsabilidades, saliendo de la organización".



"Dentro del PRD se instauró un sistema de cuotas, toda decisión para abrir oportunidades de participación electoral, para integrarse en los cuerpos de dirección se ha manejado partir de cuotas, y me parece que estos ha sido poner por delante el interés de los pequeños grupos internos, los intereses personales de los dirigentes y olvidarse de los intereses del país y en los intereses de lo que puede significar un partido fuerte y activo en todo el territorio nacional", criticó.



Aclaró que actualmente no piensa en militar en ningún partido político, pues tendrá participación dando opiniones, con su voto y planteando soluciones a los problemas del país.