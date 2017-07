El Alcalde que amasó una gran fortuna ¡como huachicolero!

En más de 54 millones de pesos se calcula la fortuna del Alcalde Pablo Morales Ugalde, quien fue detenido el miércoles pasado por los delitos de lavado de dinero y robo de combustible.



Aun cuando mostraba un bajo perfil, el Edil de Palmar de Bravo llevaba una vida llena de lujos gracias a las ganancias que le redituaban sus negocios.



La fortuna sonrió a Morales Ugalde y a sus familiares, entre ellos uno de sus hermanos.



Una fuente ministerial indicó que, en 2014, el Alcalde ahora preso puso en operación dos gasolineras bajo la razón social Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo S.A. de C.V.



Posteriormente, dijo la fuente, abrió dos establecimientos donde comercializaba combustible robado y lavaba dinero.



Con un valor actual de 30 millones de pesos, las cuatro gasolineras permitieron a Morales Ugalde, quien fue postulado por el partido estatal Pacto Social de Integración, comprar otras propiedades.



En 2015, de acuerdo con la fuente consultada, el funcionario municipal compró un terreno en Tecamachalco, donde construyó un hotel valuado en 11 millones de pesos.



Un año después, adquirió un hotel boutique, cuya ubicación no fue revelada, que cuenta con 14 habitaciones y área de esparcimiento, y que tiene un valor de 13 millones de pesos.



Por si fuera poco, Morales Ugalde invirtió cerca de 300 mil pesos en la construcción de oficinas con acabados de lujo en una de sus propiedades ubicadas en el Municipio de Tepeaca.



Las cuatro gasolineras de Morales Ugalde, ubicadas en Palmar de Bravo, Amozoc y Tecamachalco, están fuera de servicio.



Luego de que Pemex notificara la rescisión del contrato por vender gasolina robada, el pasado 28 de mayo tres de sus estaciones dejaron de operar.



El pasado 25 de julio, desconocidos balearon una estación ubicada en el Municipio de Tlacotepec, propiedad de Eduardo Morales, familiar del Edil de Palmar de Bravo.



Por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, el Alcalde de Palmar de Bravo fue detenido el miércoles por elementos de la Marina y la PGR.



Tras su captura, los empleados del Ayuntamiento no se presentaron ayer a trabajar.



"No se encuentran, no sabría decirle a qué hora se van a presentar", dijo un elemento de la Policía municipal que resguardada la entrada principal de la Alcaldía.



Para designar Edil sustituto, el Cabildo debe esperar la notificación de la ausencia de Morales Ugalde.



Según la Ley Orgánica Municipal, si la ausencia es menor a 90 días, la regidora de Gobernación, Lucina Cueto, asumiría el cargo.



Pero si Morales Ugalde se separa del cargo por más tiempo, su suplente, Pablo Miguel Vélez, tomaría posesión.



Agotadas esas opciones, el Congreso estatal podría elegir a un sustituto.