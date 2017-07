Este ex gobernador mexicano lo busca EU ¡y se pasea en México!

Mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo busca por tres cargos federales, Eugenio Hernández, ex Gobernador del PRI en Tamaulipas, se paseó ayer por San Pedro y hasta convivió con "amigos" en un restaurante.



Hernández sostuvo un encuentro con al menos cuatro personas en el restaurante El Varietal, en la Plaza GM3, sobre la Avenida Gómez Morín.



Ahí descorchó dos botellas de vino tinto que mandó comprar a otro negocio.



El priista llegó al local cerca de las 17:00 horas y se sentó en una mesa colocada en un rincón, desde donde estratégicamente observó quién entró y salió del inmueble.



Ahí, convivió con cuatro personas y hablaron de "asuntos federales".



Al percatarse de la presencia de los reporteros, uno de los "amigos" de Eugenio Hernández se dirigió a ellos y luego de saludarlos para tratar de obtener sus nombres y profesión, se identificó como "comerciante texano".



Al no obtener respuesta, se marchó del negocio.



El ex Gobernador fue abordado al salir del local pero rechazó hacer comentarios fingiendo ser su hermano.



-Señor Eugenio, buenas tardes, ¿nos podría conceder una entrevista?



-"¡Nombre!", respondió, "yo soy hermano de Eugenio", expresó mientras abordaba un BMW de la serie X4 cuyo valor va desde 800 mil hasta un millón 200 mil pesos.



El priista fue Gobernador en Tamaulipas del 2005 al 2010.



Estados Unidos renovó el pasado 8 de febrero una orden de aprehensión en su contra que existe en ese País desde el 2015.



Es buscado por el Departamento de Justicia luego de que la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, instruyó su captura por lavado y transmisión ilegal de dinero.



Recientemente se añadió un tercer cargo por defraudación bancaria.



Además, fue acusado de mantener vínculos con una red de lavado de dinero de Los Zetas y relaciones con el Cártel del Golfo.

Eugenio Hernández se placea en Nuevo León



Fuente: Grupo Reforma pic.twitter.com/699UVvHTvb — CNTamaulipas (@CNTAMAULIPAS) July 7, 2017