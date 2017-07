Giran otra ficha contra César Duarte

La Secretaría General de la Interpol en Lyon, Francia, emitió la segunda ficha roja contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, para que también sea buscado a nivel internacional por el presunto desvío de 14 millones de pesos al PRI.



El documento fue difundido hoy por la propia organización a través de su página de internet, informó la Procuraduría General de República (PGR).



Contra Duarte ya se había girado una primera ficha roja el pasado 31 de marzo con base en la orden de aprehensión que fue librada por un juez del fuero común de Chihuahua por el delito de peculado.



El pasado 30 de junio, un juez federal ordenó la aprehensión del ex Mandatario por desviar 14 millones de pesos al PRI para el proceso electoral de 2015.



Conforme a datos de la investigación, mensualmente la Secretaría de Hacienda del Estado descontaba entre el 5 y 10 por ciento de su salario a los empleados de las secretarías estatales y generaba un cheque de 1.2 a 1.7 millones de pesos, el día 20 de cada mes.



El cheque salía a nombre de Hacienda y se depositaba a nombre de una cuenta del Servicio Panamericano, que les regresaba el dinero en efectivo y luego se entregaba a Pedro Mauli Romero, ex tesorero estatal del PRI.



Según la imputación, durante todo el sexenio de Duarte se desviaron un total de 79 millones de pesos al partido tricolor, sin embargo, por ahora la Fiscalía sólo imputó la suma de 14 millones de pesos que está vinculada a las elecciones intermedias.