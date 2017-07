Reaprehenden a ligados a crimen de mando

La PGR y la Policía Federal ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los 10 sospechosos que fueron detenidos por el asesinato de Juan Camilo Castagné Velazco, comisionado de la Policía Federal en Veracruz ocurrido el pasado 24 de junio en la ciudad de Cardel.



El cumplimiento del mandato de captura por el delito de homicidio, librado por un juez del fuero común de Veracruz ocurrió esta mañana luego de que ayer un juez federal del sistema acusatorio los dejara en libertad por la acusación que les hizo la PGR por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.



Por la acusación federal tampoco se procesó a uno de ellos por portación de armas sin licencia.



"Cumplimentamos las 10 órdenes de aprehensión por el homicidio de nuestro coordinador estatal y un inspector en #Veracruz", tuiteó Manelich Castilla, Comisionado General de la Policía Federal.



"Ello implica que los detenidos seguirán su proceso penal ante el fuero común en #Veracruz".



En caso de ser procesados, los presuntos asesinos de Castagné se quedarán presos mientras se lleva a cabo la investigación complementaria de la Fiscalía de Veracruz por el delito de homicidio.



Ayer el juez de control de justicia penal federal de Puebla determinó no vincular a proceso a ninguno de los sospechosos por todos los delitos que les imputó la PGR.



El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgador liberó a los acusados al estimar que el allanamiento del inmueble y sus capturas no sucedieron como lo manifestaron la Policía Federal y la PGR.



Si bien los sospechosos quedaron libres desde ayer, esto no quiere decir que el expediente federal está cerrado, debido a que la no vinculación a proceso fue dictada sin efectos de sobreseimiento. Es decir, que la PGR puede continuar su investigación y volver a acusar a los presuntos homicidas.



"Se dictó auto de no vinculación a proceso, sin efectos de sobreseimiento, a favor de la totalidad de los imputados, por advertirse que lo narrado por los elementos aprehensores en la puesta a disposición, se encontraba en oposición a diversos datos de prueba que se describieron en la propia audiencia, los cuales se concluyó permitían determinar, para efectos de esa etapa procesal, que los hechos que motivaron la intromisión a un inmueble y la posterior detención de los imputados, no ocurrieron en la forma descrita por los aprehensores", dijo el CJFE.



Fue después de que les dictaran esta libertad en Puebla cuando la Policía Federal les cumplimentó la orden de aprehensión girada por un juez local de Veracruz por el delito de homicidio. Los sospechosos fueron trasladados a una prisión veracruzana.