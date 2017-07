Van 18 curas asesinados en el sexenio: Iglesia

Con el homicidio del sacerdote Luis López Villa, el miércoles pasado, en el actual sexenio han sido asesinados 18 ministros religiosos, de los cuales tres fallecieron en 2017, reporta el Centro Católico Multimedial.



El cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó el asesinato del sacerdote López Villa y llamó a las autoridades a agilizar las diligencias para que este crimen no quede impune.



"Ruego a Dios por Héctor Luis Morales y la Diócesis de Nezahualcóyotl por la muerte trágica del padre Luis López. Descanse en paz", escribió el cardenal en Twitter.



Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó que recibieron la noticia del homicidio de López Villa con un "sentimiento de tristeza e impotencia".



Destacó que ante el clima de violencia que prevalece en el país deben de tomar precauciones, sin dejar de ejercer su ministerio, como es no salir solos en lugares peligrosos.



"Si nos llega una preocupación, el sacerdote es parte de la ciudadanía, también pasamos estas dificultades de violencia, crimen organizado, robos, secuestros, que desafortunadamente no han cesado y el clamor es no sólo para pedir paz, sino construirla. Van 18 muertes y dos desapariciones (en este sexenio), cada uno de ellos ha sido un golpe de dolor, estamos pensando de qué manera los sacerdotes, como toda la ciudadanía, deben tomar precauciones, sin dejar de realizar nuestro ministerio, debemos actuar con más prudencia", afirmó.



López Villa se desempeñaba como sacerdote de la parroquia de San Isidro Labrador, en la colonia Ejidal el Pino, quien de acuerdo con el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), el párroco de 71 años de edad "fue ultimado en su parroquia en el municipio de Los Reyes La Paz", se encontraba atado y con la boca tapada con cinta adhesiva.



La fiscalía estatal inicio la carpeta ECA/FHM/FHM/034/140 422/ 17/07 para investigar el caso. El cuerpo del cura fue hallado a las 23:00 horas, según la Diócesis de Nezahualcóyotl.



Al dar a conocer su informe parcial de sacerdotes y religiosos asesinados en México, el Centro Católico Multimedial detalló que de 1990 a la fecha se han asesinado a un cardenal, 44 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica.



El organismo dirigido por el padre Omar Sotelo señala que por noveno año consecutivo, México "es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio".



En los últimos 26 años se registran 66 atentados contra miembros de la Iglesia católica, de los cuales 60 son crímenes arteros, dos son sacerdotes que siguen desaparecidos y dos secuestros frustrados.



"El reciente asesinato del padre Luis López Villa, de la Diócesis de Nezahualcóyotl, Estado de México, se suma a la larga ola de crímenes de sacerdotes en México. En lo que va de este año 2017, son tres los casos registrados", indicó el religioso.