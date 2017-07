¿Cuánto crees que costó el vestido de Melania Trump?

Melania Trump ha sorprendido con un modelo de la marca española Delpozo en el primer encuentro celebrado ayer durante su visita oficial a Polonia. Perteneciente a la colección Pre-Fall 2017 de la firma capitaneada por Josep Font, la prenda es un vestido azul marino tres cuartos de neopreno con un precio de venta al público de 2.500 euros (más de 52 mil pesos). Desde Delpozo informan que “se lo compró ella, no tenemos más datos. Es probable que en alguna tienda tipo Bergdorf Goodman o Saks”. Resulta interesante la elección, ya que las rayas y el motivo floral en patchwork que decoran el vestido podrían interpretarse como un guiño a la exquisita estética del folclore polonés.

No sería de extrañar que detrás de los vestidos de la primera dama de EE UU esté Stephanie Winston Wolkoff,su asesora más cercana. Winston, toda una amante de la moda, trabajó largo tiempo montando eventos para Voguemano a mano con Anna Wintour, fue también directora de moda del Lincoln Center y en 2012 montó su propia agencia SWW, con clientes como el Council of Fashion Designers of America. Con esta aparición, Delpozo, que también vistió a Michelle Obama en su visita a España en julio pasado, cuenta ya con dos primeras damas entre sus clientas —ahora solo le queda vestir a la reina Letizia—.

Aunque si bien todos querían ver sus creaciones en Michelle Obama, Melania Trump lo ha tenido más complicado, sobre todo al principio. Al inicio del mandato del presidente Trump, varios diseñadores, contrariados con los discursos xenófobos y misóginos de su marido, declararon con contundencia que no querían vestirla. Empezando por Sophie Theallet y su viral comunicado negándose a vestirla, siguiendo por Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen o Christian Siriano.

Pero parece que la atención mediática que están recibiendo los estilismos que luce en sus viajes le están dando la razón a Carolina Herrera. La diseñadora venezolana, una de sus más acérrimas defensoras, declaró en medio de la polémica el pasado otoño que “en pocos meses veremos a todos vistiendo a Melania”. Trabajando la versión más minimalista de ella misma y siempre apostando por marcas de lujo, Ralph Lauren, D&G, Givenchy, Christian Dior, The Row y ahora Delpozo son algunas de las marcas que ya ha vestido.

Pero la controversia no se aleja de ella. Si bien su estilo, impecable y riguroso no da lugar a discusión, sí que lo están haciendo el elevado precio de algunas de sus adquisiciones. La chaqueta de flores en 3D firmada por Dolce&Gabbana que la mujer del presidente de Estados Unidos lució en Sicilia a finales de mayo costaba 51,500 dólares y enfureció a gran parte de las redes. De lo que no hay lugar a dudas es que Melania y la moda van a generar muchísimos más titulares.