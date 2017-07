Estropea Trump encuentro con Peña

El primer encuentro entre los presidentes Trump y Peña Nieto quedó marcado por un amago lanzado de manera sorpresiva: México pagará por el muro fronterizo.



Previo a la reunión de 40 minutos que ambos mandatarios sostuvieron a puerta cerrada, ambos ofrecieron un breve mensaje, al que sólo algunos medios tuvieron acceso.



Sentados a la izquierda de Trump estaban el Secretario de Estado, Rex Tillerson; el del Tesoro, Steve Mnuchin; y el de Comercio, Wilbur Ross. También el asesor de Seguridad Nacional H. R. McMaster. Flanqueando a Peña Nieto, se encontraban el Canciller Luis Videgaray, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Vocero Presidencial, Eduardo Sánchez.



El Presidente estadounidense dijo que en el encuentro binacional tratarían temas como el TLC, pero que sentía que "estaban progresando". En tanto, Peña Nieto señaló que la reunión serviría para avanzar en las negociaciones con EU y finalizó diciendo: "gracias por esta oportunidad".



Cuando los periodistas abandonaban la sala para que iniciara formalmente la reunión, una corresponsal deslizó una pregunta: ¿Señor Presidente, usted todavía quiere que México pague por el muro?



"Absolutamente", respondió Trump ante la comitiva mexicana. Tras lo cual esbozó una sonrisa que fue compartida con el resto de su equipo..



Al finalizar el encuentro, el Canciller Videgaray dijo que no trataron el tema del muro y agregó que no escucharon el comentario de Trump, que despertó la polémica.



"Lo que les puedo decir son dos cosas: primero, no fue parte de la conversación, no fue parte de lo que hablamos, y segundo, este comentario que dicen que hizo en voz baja el Presidente Trump, yo no lo escuché", dijo en Hamburgo, Alemania, donde Peña participará en la Cumbre del G20.



"Yo no puedo desmentir (porque) yo no lo escuché. No lo escuchamos. Lo importante, relevante para México, es que no fue tema de la conversación, así lo habíamos acordado y así fue.



Pero la ofensiva de Trump no paró ahí. Dos horas después, difundió su mensaje semanal en el que lanzó otro golpe: si no se renegocia todo el TLC, EU saldrá del pacto comercial.



"Estamos buscando una completa renegociación del TLC, y si no la obtenemos, lo cancelaremos. Esto quiere decir que terminaríamos el TLC para siempre", afirmó un mensaje desde la Casa Blanca grabado antes de viajar a Alemania.



No es la primera vez en que Trump sorprende a México.



El 31 de agosto de 2016, Trump, siendo candidato republicano, fue recibido por el Presidente mexicano en Los Pinos. Después de un encuentro privado, ofrecieron un mensaje conjunto.



Al contestar una pregunta de un reportero estadounidense, Trump dijo que había hablado con Peña sobre el muro, pero no sobre quién lo sufragaría.



Durante el mensaje Peña no habló del tema, pero después colocó en Twitter un mensaje para responder al estadounidense.



"Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro", colocó en su cuenta de la red social.



En otra ocasión, el 24 de enero de 2017, un día antes de que una comitiva mexicana, encabezada por Luis Videgaray, se presentara en la Casa Blanca para analizar la renegociación del TLC, Trump lanzó un tuit sobre la construcción del muro.



"Gran día mañana planeado para la SEGURIDAD NACIONAL. Entre muchas otras cosas: ¡construiremos el muro!", anunció Trump a través de su cuenta de Twitter.



México lamentó la publicación del Mandatario estadounidense por considerar que sentaba un mal precedente para el diálogo binacional.