El reto de las empresas frente a los millennials

En un entorno en el que los millennials se han incorporado a la fuerza laboral, las empresas enfrentan el reto de contar con trabajadores de varias generaciones y sacar el mayor provecho de cada uno de ellos.



De acuerdo con expertos, lo importante es tener la capacidad de reclutar y retener el talento adecuado que permita un buen desarrollo del producto o servicio ofertado.



"Los grandes consorcios ya están trabajando muy bien la parte generacional en sus organizaciones, ya tienen una forma para poder reclutar a millennials, tienen una forma para trabajar con millennials y también tienen una forma para seguir trabajando lo tradicional con las generaciones anteriores", explicó Bernardo Rivera Castro, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Relaciones Industriales AC (Arioac).



Entre los aspectos a considerar está la diferencia de ideas, como por ejemplo, sobre la permanencia en un mismo empleo y el sentido de pertenencia hacia la empresa.



Expertos señalan que los millennials no pretenden quedarse por mucho tiempo en un mismo lugar de trabajo, a diferencia de los integrantes de la Generación X (nacidos en los 70 y principios de los 80), o los Baby Boomers (quienes nacieron en la década de los 60).



"Las generaciones anteriores piensan que entre más tiempo pases en una empresa, pues eras una persona más estable, eras una persona con ciertas capacidades, pero qué era lo que pasaba con ese tipo de generaciones (...), pues efectivamente el empleado se te hacía viejo, el puesto se envejecía junto con el empleado", señaló Rivera Castro.



"Empezamos a trabajar en un contexto en el que necesitamos integrar a las nuevas generaciones, a una etapa de desarrollo en donde no me importa tenerlos mucho tiempo, en donde yo no te voy a ofrecer un puesto, te voy a ofrecer un plan de vida".