Se le 'escapan' 1,624 contribuyentes al SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que mil 624 contribuyentes fueron declarados como no localizados durante el primer semestre del año, por lo que no es posible cobrar sus obligaciones y se integran al listado de contribuyentes incumplidos.



El listado total de contribuyentes que no cumplen sus obligaciones con la autoridad fiscal terminó el primer semestre con 385 mil 28 personas, un incremento de 25 mil 911 respecto al cierre de diciembre.



De este monto, 25 por ciento corresponde a contribuyentes no localizados, los cuales sumaron 96 mil 812 al cierre de junio.



De acuerdo con datos del SAT, del total de incumplidos durante el periodo, 21 mil 79 corresponden a créditos firmes, 2 mil 490 a créditos exigibles, 12 mil 546 a cancelados y mil 743 a condonados.



Además, las sentencias condenatorias pasaron de 273 del cierre de diciembre de 2016 a 315 al cierre de junio, un incremento de 42 sentencias.



Con este aumento, la autoridad fiscal señala que durante la segunda quincena de junio el monto en pesos por motivo de condonación fue de 24 millones y de 9 mil 794 millones para los montos por créditos cancelados.



El acumulado del año por motivo de condonaciones asciende a 865 millones de pesos y 51 mil 155 millones por créditos cancelados.



Además, el SAT informó que publicaron los datos de 293 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales con operaciones presuntamente inexistentes durante la segunda quincena de junio.