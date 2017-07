Televisa le declara la guerra a Megacable

El conflicto entre Megacable y Televisa por la transmisión de señales de televisión va en aumento.



La semana pasada, tras una demanda que interpuso Televisa, la PGR cateó las oficinas de Megacable en Tenancingo y Atlacomulco, Estado de México, en busca de evidencias por la transmisión del canal Gala TV.



Enrique Yamuni, director general de Megacable, calificó esto como una medida de presión por parte de la televisora.



"Creo que está utilizando Televisa su poder fáctico para este asunto", señaló en entrevista con Grupo REFORMA.



"No sabemos de qué nos esté demandando. Nos apersonamos y no nos dieron acceso a la carpeta de investigación, lo cual es absurdo".



Yamuni comentó que probablemente sea este viernes cuando conozcan la carpeta y puedan defenderse legalmente de la acusación de pirateo de la señal del canal.



Aseguró que la demanda no procede.



"Lo estamos transmitiendo porque es un canal que está en el aire, que está radiodifundido en Tenancingo. Los lineamientos legales del Must Carry-Must Offer establecen claramente que cualquier diferendo entre los radiodifusores y compañías de televisión de paga, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo va a definir", expresó.



Este caso se suma a la disputa que las dos empresas tienen desde octubre de 2015, cuando Megacable pidió a Televisa que estableciera las condiciones para retransmitir canales radiodifundidos en zonas en donde no lo están.



Como Megacable no recibió respuesta, denunció la omisión ante el IFT en junio de 2016, en espera de que la autoridad fijara las condiciones al no haber acuerdo entre las partes.



Al negarse Televisa a desagregar sus canales, Megacable terminó su relación comercial en septiembre pasado y retiró Gala TV, Unicable, TL Novelas, De Película, Golden, Golden Edge, Distrito Comedia, Bandamax, Ritmoson, Telehit, TIIN, Foro TV, XEW y XHGC.



"Habíamos tratado de terminar un año antes y hubo un juez que ordenó que mantuviéramos las señales arriba, lo cual fue completamente ilegal de parte del juez y ya se demostró", dijo.



Megacable ya ganó un round a Televisa y ésta le debe pagar más de un millón de dólares, pero hay otro juicio en curso por el año que la cablera pagó a Televisa por la transmisión de sus canales.



De ganar esa disputa, Televisa tendría que pagarle a Megacable más de 30 millones de dólares, afirmó Yamuni.