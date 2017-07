¡Buscan estar al mejor nivel!

El equipo de Celaya está a punto de concluir la pretemporada y los Toros están preparados para llegar al cien por ciento al arranque de torneo.



Rodolfo Salinas, quien llegó de refuerzo al Club, comentó que se está dando bien los trabajos, sólo faltan algunos detalles para tener el juego que se requiere.



“Tratamos de adaptarnos a la idea del juego, con el profe, compañeros, la misma liga, sabemos que es diferente el ritmo, en términos generales bien, me siento la cien para arrancar el torneo, hace falta un poco de entendimiento que es normal y eso lo dará el pasar de los partidos”, comentó.



Dijo que se han enfrentado a rivales fuertes de la Liga MX y ahora vienen los juegos con equipos de la misma categoría.



“Estamos muy bien, hemos enfrentado a rivales de primera y nos vemos excelentes en el funcionamiento, estas dos semanas podemos avanzar más, ahora viene San Luis, rival directo de la Liga de Ascenso, sirve para comparar el nivel de la Liga, será de los rivales (San Luis) fuertes , son de los que aspira a cosas importantes, buscaremos el ritmo fuera del resultado, que sirve para agarrar confianza, andamos bien”, comentó.



El mediocampista expresó que está trabajando a marchas forzadas para recuperar su nivel de juego, la confianza lo ayuda en lo anímico.



“Ya venía el torneo anterior con poca participación, por eso asumí el reto, para encontrarme mi nivel, jugadores sin jugar se desvaloran y pierde su estilo, su forma de jugar, su nivel, que en este caso tenía, siempre jugando el nivel será alto, el profe me ha tenido la confianza, trata de adaptarme, me tiene paciencia, me ayuda a encontrarme con este nivel, estoy a la mejor disposición, de los compañeros y poner mi experiencia siempre a servicio del equipo, mantenerme humilde”, aseguró.



Hoy el equipo juega en contra del Atlético de San Luis, partido que será a puerta cerrada a la una de la tarde.